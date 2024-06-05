Перша заява Фіцо після замаху: словацький прем'єр назвав винних

Прем'єр-міністр Словаччини не планує подавати до суду на чоловіка, що здійснив на нього замах.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з відеозверненням вперше після замаху на його життя, який 15 травня скоїв відомий письменник та активіст 71-річний Юрай Цинтула.

Відео заяви політик опублікував у соціальній мережі Facebook.

"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до незнайомця, який стріляв у мене", – заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Він додав, що не має наміру вимагати у судовому порядку грошової компенсації від Юрая Цинтули. При цьому Фіцо наголосив, що не вважає спробу вбити його лише божевільними діями окремого радикала.

"Він був посланцем зла і політичної ненависті, яку політичні невдахи і розгублена опозиція роздмухують у Словаччині до некерованих масштабів. Очікувано, що антиурядові медіа, фінансовані з-за кордону політичні організації та опозиція почнуть применшувати значення замаху на мене", – зазначив політик.

Фіцо також поділився своїми найближчими планами. Прем'єр зауважив, що повернеться до роботи за кілька тижнів і продовжить очолювати уряд. Орієнтовно його повернення до обов'язків очікується наприкінці червня або на початку липня.

Нагадаємо, нападник на Фіцо пояснив, що своїми діями хотів змінити політику Словаччини щодо України. Юрай Цинтула заявив на допиті, що хотів лише "зашкодити здоров'ю" прем'єра, аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

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