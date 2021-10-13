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Перша жертва "архіву Пандори": у Чилі оголошують імпічмент президенту

Перша жертва "архіву Пандори": у Чилі оголошують імпічмент президенту

Фото: Associated Press

Главу держави звинуватили у відкритому порушення конституції.

Після того, як міжнародний проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів, у Чилі розпочали процедуру імпічменту президента країни Себастьяна Піньєра, який фігурує у скандальному витоку інформації. 

Про це повідомляє Reuters.

Опозиційні парламентарі  намагаються усунути від влади президента Піньєра через можливі порушення під час продажу гірничодобувної компанії, про які стало відомо після публікації в “архіві Пандори” подробиць цієї угоди.

Один з ініціаторів процедури імпічменту, депутат нижньої палати Хайме Наранхо заявив, що Піньєра "відкрито порушив конституцію".

Раніше прокурор Чилі оголосив про початок розслідування можливих звинувачень у корупції, пов'язаних з хабарництвом, а також податковими порушеннями, пов'язаними з продажем згаданої компанії. 

Нагадаємо, раніше президента Чехії Мілоша Земана терміново госпіталізували до лікарні.

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