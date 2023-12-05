Перше у світі текстове повідомлення надіслали 31 рік тому: що було написано і кому (фото)

Рокове послання містило лише два слова.
Минув 31 рік відтоді, як було надіслано перше у світі текстове повідомлення.
Про це пише ladbible.com.
1992 року компанія Vodafone працювала над своєю службою SMS, яка дозволяла б людям надсилати одне одному текстові повідомлення. До завершення проєкту було ще небагато, але 3 грудня того ж року інженер Ніл Папворт надіслав своєму колезі Річарду Джарвісу послання "Merry Christmas" (Щасливого Різдва).
Перше в історії SMS було надіслано на телефон Orbitel 901 і започаткувало надсилання текстових повідомлень, хоча і досить повільно, оскільки технологіям знадобився деякий час, щоб надолужити втрачене.
Незабаром після того, як Папворт надіслав перше у світі текстове повідомлення, таку функцію додала компанія Nokia, навіть увімкнувши звуковий сигнал, що попереджає людей про те, що вони отримали повідомлення.
Спочатку люди не могли надсилати текстові повідомлення на мобільні телефони, оскільки вони не мали відповідної клавіатури. Після цього виникла проблема, пов'язана з можливістю надсилати текстові повідомлення людям лише в одній телефонній мережі, яка зберігалася до 1999 року. Але невдовзі все з'ясувалося, і мільярд пальців набрали свої повідомлення на мільярд телефонів.
"1992 року я і гадки не мав, наскільки популярними стануть текстові повідомлення і що це призведе до появи смайликів і застосунків для обміну повідомленнями, якими користуватимуться мільйони", - сказав Папворт. "Лише нещодавно я розповів своїм дітям, що надіслав перше повідомлення. Озираючись назад, стає ясно, що надіслане мною різдвяне послання стало поворотним моментом в історії мобільних пристроїв".
Декілька років тому Vodafone оголосив, що виставить на аукціон NFT перше в історії текстове повідомлення, а виручені кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців.
Токен придбав за 149 729 доларів анонімний покупець, який сплатив криптовалютою Ether, а також отримав кадр з 3D-анімацією повідомлення, що отримується.
Нагадаємо, в Аргентині кінь-циклоп спантеличив ветеринарів. Тварина народилася з одним "діамантовим" оком.
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