Перше у світі текстове повідомлення надіслали 31 рік тому: що було написано і кому (фото)

Минув 31 рік відтоді, як було надіслано перше у світі текстове повідомлення.

Про це пише ladbible.com.

1992 року компанія Vodafone працювала над своєю службою SMS, яка дозволяла б людям надсилати одне одному текстові повідомлення. До завершення проєкту було ще небагато, але 3 грудня того ж року інженер Ніл Папворт надіслав своєму колезі Річарду Джарвісу послання "Merry Christmas" (Щасливого Різдва).

Перше в історії SMS / Фото: Vodafone

Перше в історії SMS було надіслано на телефон Orbitel 901 і започаткувало надсилання текстових повідомлень, хоча і досить повільно, оскільки технологіям знадобився деякий час, щоб надолужити втрачене.

Незабаром після того, як Папворт надіслав перше у світі текстове повідомлення, таку функцію додала компанія Nokia, навіть увімкнувши звуковий сигнал, що попереджає людей про те, що вони отримали повідомлення.

Також читайте Вчителя викрали і змусили одружитися під дулом пістолета – фото молодят

Спочатку люди не могли надсилати текстові повідомлення на мобільні телефони, оскільки вони не мали відповідної клавіатури. Після цього виникла проблема, пов'язана з можливістю надсилати текстові повідомлення людям лише в одній телефонній мережі, яка зберігалася до 1999 року. Але невдовзі все з'ясувалося, і мільярд пальців набрали свої повідомлення на мільярд телефонів.

"1992 року я і гадки не мав, наскільки популярними стануть текстові повідомлення і що це призведе до появи смайликів і застосунків для обміну повідомленнями, якими користуватимуться мільйони", - сказав Папворт. "Лише нещодавно я розповів своїм дітям, що надіслав перше повідомлення. Озираючись назад, стає ясно, що надіслане мною різдвяне послання стало поворотним моментом в історії мобільних пристроїв".

SMS пройшли довгий шлях відтоді, як Ніл Папворт надіслав перше повідомлення ще 1992 року / Фото: Vodafone

Декілька років тому Vodafone оголосив, що виставить на аукціон NFT перше в історії текстове повідомлення, а виручені кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців.

Токен придбав за 149 729 доларів анонімний покупець, який сплатив криптовалютою Ether, а також отримав кадр з 3D-анімацією повідомлення, що отримується.

Нагадаємо, в Аргентині кінь-циклоп спантеличив ветеринарів. Тварина народилася з одним "діамантовим" оком.

Читайте також: