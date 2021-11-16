Мюнхен скасував різдвяний ярмарок через "драматичну" COVID-ситуацію

Мюнхенський різдвяний ярмарок зазвичай приваблював до трьох мільйонів відвідувачів.

У Мюнхені у вівторок, 16 листопада, заявили про скасування різдвяного ярмарку на тлі стрімкого збільшення захворюваності на COVID-19.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.

Мер німецького міста Дітер Райтер назвав це "гіркими новинами" для місцевих мешканців та власників кіосків, однак заявив, що провести захід було б безвідповідально.

"Драматична ситуація в наших лікарнях і кількість випадків інфікування, що експоненційно зростає, не залишають мені іншого вибору: на жаль, різдвяний ринок у Мюнхені не може відбутися цього року", - вказав очільник Мюнхена.

У виданні зауважують, що мюнхенський різдвяний ярмарок, який мав відкритися 22 листопада, зазвичай приваблює до трьох мільйонів відвідувачів. Захід став першою з масштабних і популярних святкових подій у Німеччині, скасованих у цьому році.

Південний регіон Німеччини Баварія, столицею якого є Мюнхен, бореться з одним із найвищих показників інфікування в країні на тлі жорсткої четвертої хвилі пандемії.

За даними Інституту Роберта Коха, у вівторок у Баварії щотижневий рівень захворюваності становив 554,2 інфікування на 100 тисяч осіб, що значно вище за загальнонаціональний показник, а саме 312,4 на 100 тисяч осіб (рекордний рівень для країни).

Щороку в Німеччині проводять 2,5 тис. різдвяних ярмарків. До пандемії вони залучали близько 160 мільйонів місцевих та іноземних відвідувачів, які приносили від трьох до п'яти мільярдів євро доходу.

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