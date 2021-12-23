Перші COVID-пігулки у США та спалах коронавірусу в Китаї. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило перші пігулки проти COVID-19 "Паксловід" (Paxlovid), розроблені американською фармкомпанією Pfizer. Читати далі –>
- У Китаї понад 13 мільйонам жителів міста Сіань наказали залишатися вдома на тлі нового спалаху COVID-19. Читати далі –>
- Пацієнти з новим штамом COVID-19 "Омікрон" мають на 40% нижчий ризик госпіталізації, аніж хворі на "Дельту". Про свідчать дані групи моделювання спалахів під керівництвом професора Ніла Фергюсона з Імперського коледжу Лондона. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році, однак все залежатиме від стану його здоров'я. Читати далі –>
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус попередив, що загальні програми ревакцинації в заможніх країнах можуть затягнути світову битву з COVID-19. Читати далі –>