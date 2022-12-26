Перші подробиці вибуху у російському Енгельсі: НП сталася на авіабазі – соцмережі

За попередніми даними, загинули троє військових, які перебували на летовищі.

У результаті вибуху у російському місті Енгельс загинули троє військових.

Про це повідомили у Міноборони РФ 26 грудня.

"Троє російських військових отримали смертельні поранення через падіння уламків БЛА на аеродромі в Енгельсі", - йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що нібито військова техніка не постраждала, а безпілотник був збитий на підльоті до аеродрому "Енгельс".

Як пишуть соцмережі, вибух у Енгельсі пролунав вночі 26 грудня.

За даними Baza, загинули три людини, ще четверо було поранено.

Видання "Обережно, новини" стверджує, що вибух стався на авіабазі "Енгельс-2".

"У соціальних мережах та ЗМІ поширюється інформація про НП в Енгельсі сьогодні вночі. Жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було. Жодної загрози для мешканців абсолютно немає", - заявив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

Нагадаємо, 5 грудня в Енгельсі вже був атакований військовий аеродром, тоді було пошкоджено кілька бомбардувальників ТУ-95, які пускали ракети по мирним містам України.

Крім того, атаки зазнала і авіабаза "Дягілєво".

Згодом супутникові знімки зафіксували, що бомбардувальники зникли зі вказаних аеродромів.

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