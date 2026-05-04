Перші подробиці атаки на Москву 4 травня: дрон впав за 6 км від Кремля
Безпілотники атакували Москву та Московську область уночі 4 травня. Вже відомо про вибухи та певні наслідки.
Уночі до Москви долетів далекобійний ударний безпілотник типу FP-1. Дрон вибухнув лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони РФ і за 6 кілометрів від Кремля.
Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.
«БпЛА, який впав сьогодні вночі в Москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кілограмів і летить на відстань до 1600 кілометрів.
Атака на Москву — останні новини
У ніч на 4 травня безпілотники атакували Москву та Московську область, що призвело до вибухів і пошкоджень. Внаслідок одного з вибухів на Мосфільмівській вулиці постраждав житловий комплекс. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат.
Російське Міноборони на ранок заявило, що ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.