Перші подробиці атаки на Москву 4 травня: дрон впав за 6 км від Кремля

Наслідки атаки

Уночі до Москви долетів далекобійний ударний безпілотник типу FP-1. Дрон вибухнув лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони РФ і за 6 кілометрів від Кремля.

Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

«БпЛА, який впав сьогодні вночі в Москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1. Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що безпілотник несе бойову частину вагою до 120 кілограмів і летить на відстань до 1600 кілометрів.

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Москву та Московську область, що призвело до вибухів і пошкоджень. Внаслідок одного з вибухів на Мосфільмівській вулиці постраждав житловий комплекс. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат.

Російське Міноборони на ранок заявило, що ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

