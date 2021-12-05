Перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон" зафіксували в Румунії: що відомо

Перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон" зафіксували в Румунії: що відомо

"Омікрон" підтвердили у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка.

У Румунії в суботу, 4 грудня, заявили про виявлення перших на території країни випадків нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на румунське Міністерство охорони здоров'я повідомляє Digi24.

Зазначається, що вказаний варіант коронавірусу підтвердили у двох репатрійованих пасажирів рейсу з Південно-Африканської Республіки, який приземлився у Бухаресті 30 листопада.

"Йдеться про 48-річну жінку з повіту Брашов та 59-річного чоловіка з повіту Васлуй, - вказують у повідомленні. - Обидві людини ізольовані вдома та не мають симптомів".

Тим часом у Національному інституті військово-медичних досліджень Кантакузіно в Бухаресті триває перевірка щодо спортсмена з Бая-Маре, у якого також підозрюють захворювання на "Омікрон".

Нагадаємо, за даними ВООЗ, у світі досі не зареєстрували жодного пов'язаного із COVID-штамом "Омікрон" летального випадку.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Як відомо, "Омікрон" вже виявили в Європі. У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що цей штам коронавірусу дістанеться нашої країни через кілька тижнів.

Українців, які перебували в державах, на території яких виявлено "Омікрон", після повернення зобов'яжуть пройти самоізоляцію.

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