Перші жертви держперевороту у Судані та новий COVID-спалах у Китаї. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Судані під час протестів проти військового перевороту загинули щонайменше семеро демонстрантів, ще близько 140 отримали поранення. Читати далі –>
- На півночі Китаю впродовж тижня зареєстрували понад сотню випадків захворювання на COVID-19 в одинадцяти провінціях. У зв'язку із цим місцева влада оголосила про нові обмеження. Читати далі –>
- Асистента режисера Дейва Голлса, який за мить до смертельного інциденту на зніманнях вестерна "Іржа"передав Алеку Болдвіну зброю, звільнили з попередньої роботи через недбальство. Читати далі –>
- В американському штаті Айдахо внаслідок стрілянини в торговому центрі міста Бойсе загинули щонайменше двоє людей, а ще четверо, зокрема поліцейський, отримали травми. Читати далі –>
- Соціальна мережа Facebook видалила зі своєї платформи відеоролик, на якому президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляв про зв'язок вакцини від COVID-19 з виникненням СНІДу. Читати далі –>