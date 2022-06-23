Першим "попливе" цемент: РФ зрозуміла, що доставляти до Калінінграда підсанкційні вантажі тепер можна лише морем

Першим "попливе" цемент: РФ зрозуміла, що доставляти до Калінінграда підсанкційні вантажі тепер можна лише морем

Уряд Калінінградської області повністю переорієнтує доставку до регіону цементу із залізниці на морський шлях.

Зауважимо, все тому, що Литва на виконання рішення ЄС про санкції проти Росії заборонила залізничний та автомобільний транзит своєю територією підсанкційних товарів. Цемент входить до відповідного списку.

Про рішення уряду Калінінградської області повідомила пресслужба губернатора.

Оперативний штаб регіонального уряду відзвітував про заходи для забезпечення нормальної роботи будівельної галузі. Зокрема, основне питання стосувалося доставки цементу, який раніше надходив, зокрема, і залізницею.

"Зараз за підтримки Мінтрансу Росії змінюється логістика забезпечення регіону необхідними вантажами. У тому числі цемент повністю переводимо на морське сполучення. Відпрацювали з компанією "Євроцемент" необхідні для будівельної галузі обсяги матеріалу, який фасуватиметься в "біг беги" і перевозиться флотом. Ситуація перебуває під постійним контролем губернатора", – сказав заступник голови уряду області Олександр Рольбінов.

Для першої такої партії цементу задіють універсальне суховантажне судно "Холмогори" на лінії Бронка-Калінінград. Крім цього, будуть використані потужності вантажного судна типу ro-ro Ursa Major на лінії Усть-Луга-Балтійськ.

Також Мінтранс РФ підтвердив готовність передислокації суден для забезпечення регіону всіма необхідними ресурсами. Протягом найближчих двох тижнів провізні потужності морського сполучення Санкт-Петербург-Калінінград посилять додаткові судна.

Нагадаємо, на виконання рішення ЄС, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення через свою територію підсанкційних товарів і технологій. Тож, це ускладнило для Росії транспортування відповідних товарів до та з Калінінградської області, що розташована між Литвою та Польщею.

Російська сторона відреагувала на це погрозами і держава почала 20 червня позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Згодом Литва, знову ж таки на виконання рішення ЄС, заборонила транзит своєю територією ще й підсанкційних автомобільних вантажів з РФ. Тож Росія може доправляти до Калінінграда такі вантажі лише морем.

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