Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив звільненням підлеглим, чиї діти не знають чеченську мову.

Про це передають російські пропагандистські видання.

"Ми робимо велику роботу з популяризації чеченської мови. Але буває, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників почну звільняти з команди", – заявив "дон-дон".

Кадиров поскаржився на русифікацію у Чечні: "У дитячих садках, у школах навчають російської мови, і батьки часто заохочують це. Діти починають навіть думати російською мовою. У покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього".

Таку заяву "дон-дона" у Москві проігнорували і вирішили не коментувати. Тим часом так звані "Z-патріоти" обурилися такими висловлюваннями. Вони скаржаться, що "правових підстав для таких звільнень немає" (як нібито у вотчині Кадирова діє право), і натякають, що таку ініціативу можуть підхопити очільники інших національних республік у складі РФ, припинивши русифікацію. Як наслідок, це може призвести до зростання національної свідомості корінних народів РФ і загрожує розпаду країни-агресорки.

Ранше Рамзан Кадиров заявив про формування нового батальйону своїх головорізів. Назву для своїх бойовиків він вкрав у чеченських добровольців із ЗСУ. Деякі російські так звані "воєнкори" були обурені рішенням Кадирова назвати батальйон іменем Шейха Мансура, адже цей діяч присвятив своє життя боротьбі проти Російської імперії.

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