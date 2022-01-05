Перший казахський космонавт закликав країни ОДКБ ввести війська у Казахстан

Генерал-майор ВПС Казахстану зробив несподівану заяву на державному телеканалі.
У середу, 5 січня, на тлі масових заворушень у Казахстані генерал-майор військово-повітряних сил цієї країни Токтар Аубакіров, який був першим казахським космонавтом, на державному телеканалі “Хабар” закликав країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ввести війська.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Колишній космонавт нарікав на те, що учасники акцій протесту в Алмати “зруйнували магазини, роздягнули молодих курсантів на цьому холоді”. Виходом із ситуації він бачить військову допомогу від інших країн.
“Викликайте... Ми члени ОДКБ... Тоді нехай увійдуть війська ОДКБ та допоможуть нам”, - звернувся Токтар Аубакіров до влади країни.
На його думку, допомоги від однієї країни буде недостатньо, тому війська повинні надіслати усі учасниці ОДКБ.
“Треба кликати з великого об'єднання. Не з однієї країни. Якщо увійде одна країна, наші сусіди, тоді вони не вийдуть. Нехай це велике об'єднання увійде і допоможе нам із військами”, - говорив генерал.
ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Темою розмови стали масові протести в країні.
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