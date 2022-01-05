Перший казахський космонавт закликав країни ОДКБ ввести війська у Казахстан

Генерал-майор ВПС Казахстану зробив несподівану заяву на державному телеканалі.

У середу, 5 січня, на тлі масових заворушень у Казахстані генерал-майор військово-повітряних сил цієї країни Токтар Аубакіров, який був першим казахським космонавтом, на державному телеканалі “Хабар” закликав країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ввести війська.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Колишній космонавт нарікав на те, що учасники акцій протесту в Алмати “зруйнували магазини, роздягнули молодих курсантів на цьому холоді”. Виходом із ситуації він бачить військову допомогу від інших країн.

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“Викликайте... Ми члени ОДКБ... Тоді нехай увійдуть війська ОДКБ та допоможуть нам”, - звернувся Токтар Аубакіров до влади країни.

На його думку, допомоги від однієї країни буде недостатньо, тому війська повинні надіслати усі учасниці ОДКБ.

“Треба кликати з великого об'єднання. Не з однієї країни. Якщо увійде одна країна, наші сусіди, тоді вони не вийдуть. Нехай це велике об'єднання увійде і допоможе нам із військами”, - говорив генерал.

ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонні розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Темою розмови стали масові протести в країні.

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