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Перший крок до трибуналу: які країни підписали угоду про створення спеццентру щодо злочину Рф

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Перший крок до трибуналу: які країни підписали угоду про створення спеццентру щодо злочину Рф

Фото: Associated Press

Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури.

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, що здійснила РФ проти України. Це є першим кроком до трибуналу.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", - повідомив він.

Нагадаємо, що Львів цього тижня став центром юридичного світу планети. Тут зібралися правники, прокурори світу, посадовці західної юриспруденції, щоб створити такий суд, який зможе покарати путінську Росію. 

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Дата публікації
Перегляди
1052
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