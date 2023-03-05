Перший крок до трибуналу: які країни підписали угоду про створення спеццентру щодо злочину Рф

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, що здійснила РФ проти України. Це є першим кроком до трибуналу.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", - повідомив він.

Нагадаємо, що Львів цього тижня став центром юридичного світу планети. Тут зібралися правники, прокурори світу, посадовці західної юриспруденції, щоб створити такий суд, який зможе покарати путінську Росію.

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