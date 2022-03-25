"Перший пішов": Мережа вибухнула мемами після повідомлень про смерть Жириновського (фото)

"Перший пішов": Мережа вибухнула мемами після повідомлень про смерть Жириновського (фото)

В Росії вже зібралися судити "наклепників", які "поховали" Жириновського.

Уранці 25 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про смерть одіозного лідера "ЛДПР" Володимира Жириновського. Однак сумувати довго не довелося - інформацію в Росії одразу спростували.

Однак у Мережі українці встигли висловити співчуття через таку втрату.

"Такий непостійний", "Наче його навіть туди не приймають", "Поки що Жириновський Шредінгера", "Дуже шкода, що не побачить нашої перемоги", "До Кобзона на концерт!)", "Як жаль", "Перший пішов", - написали в коментарях.

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Зазначимо, що інформацію про смерть політика підтвердив сенатор від Володимирської області Олександр Пронюшкін. Але і він потім передумав.

Водночас голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевнив, що Жириновський досі живий, але дуже "важкий".

Із офіційною заявою вийшов і російський МОЗ: мовляв, стан стабільний, лікарі продовжують надавати "всю можливу в цій ситуації медичну допомогу".

У свою чергу в "ЛДПР" зібралися подати заяву до Генпрокуратури щодо "наклепників", які "поховали" Жириновського.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

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