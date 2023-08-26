Перший посол України в РФ назвав причину, за якої війна в Україні могла би розпочатися ще раніше

Володимир Крижанівський зазначив, що Борис Єльцин зробив це "більш нахабно".

Перший посол України в РФ (1991-1994) Володимир Крижанівський назвав причину, за якої неминучий напад Росії на Україну відбувся б раніше.

Про це йшлося в інтерв'ю Крижанівського на каналі "Жовті Кеди з Юлією Бориско".

"Якби у Єльцина (перший президент Росії – ред.) був барель нафти 100 (доларів – ред.) , то він пішов би (війною – ред.) набагато раніше і куди більш нахабно, чим оцей жевжик, я вас запевняю", – зазначив Крижанівський .

Він також нагадав висловлювання очільника першого українського уряду Володимира Винниченка щодо так званої російської демократії

"Згадайте Винниченка знамените його висловлювання: "Російська демократія закінчується на українському питанні". Одиниці піднімалися над цим: Сахаров, Афанасьєв, Новодворська, Макаревич, Шевчук, Гребенщиков, Примадонна, Галкін – все", – зазначив Крижанівський.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України має завершитися тотальним знищенням путінської еліти. Так вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, це можливо через внутрішню трансформацію Росії.

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