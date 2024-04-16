Перший прямий удар у тіньовій війні: чому Іран вирішив покарати Ізраїль — аналіз AP

Прямий напад Ірану на Ізраїль 14 квітня перевернув десятиліття його тіньової війни за дорученням, яку Тегеран використовував для управління міжнародними наслідками своїх дій. Але на тлі економічного і політичного напруження всередині країни шиїтська теократія обрала новий шлях, оскільки на Ісламську Республіку насуваються зміни.

Про це пише Associated Press.

“Стратегічне терпіння”

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї у п'ятницю, 19 квітня, відзначатиме свій 85-й день народження, не маючи явного наступника і все ще залишаючись остаточним арбітром у кожному рішенні, яке ухвалює Іран. Прийшовши до влади після руйнівної восьмирічної війни Ірану з Іраком у 1980-х роках, Хаменеї роками проповідував “стратегічне терпіння” у протистоянні з головними суперниками свого уряду, Ізраїлем і США, щоб уникнути відкритого бою.

Це призвело до того, що Іран став більше інвестувати в регіональні ополченські сили, щоб переслідувати Ізраїль — такі як ХАМАС в Секторі Гази або ліванська Хезболла — і стримувати США, як у випадку з ополченцями, які встановили руйнівні саморобні вибухові пристрої, що вбили американських солдатів під час війни в Іраку.

Це поширюється навіть на збіднілий Ємен, де озброєння Іраном повстанців-хуситів дозволило їм захопити столицю і поставити шах і мат коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка все ще перебуває в пастці багаторічної війни там.

Напад Ірану на Ізраїль

Ця стратегія змінилася 14 квітня. Після кількох днів попереджень Іран запустив 170 бомбових дронів, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет в напрямку Ізраїлю, згідно з ізраїльськими підрахунками. Ця зброя включала ті ж самі бомбові безпілотники, які Іран постачав Росії для її війни проти України.

Незважаючи на те, що Ізраїль і США заявили, що 99% цих ракет було збито, Іран назвав атаку успішною. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив 15 квітня, що атака була здійснена “з метою стримування, покарання і попередження сіоністського режиму”. Сам Хаменеї закликав Іран також “покарати” Ізраїль.

Привід до нападу

Приводом для нападу стало 1 квітня, коли імовірний ізраїльський удар влучив у будівлю консульської прибудови до посольства Ірану в Дамаску, Сирія, в результаті чого загинуло щонайменше 12 осіб, включно з вищим командиром експедиційних сил Кудса іранського воєнізованого підрозділу Революційної гвардії Ірану.

Однак протягом багатьох років Іран та Ізраїль націлені на інтереси один одного на Близькому Сході.

Ізраїль підозрюють у вбивстві іранських вчених-ядерників і саботажі на атомних об'єктах в Ісламській Республіці. У Сирії Ізраїль неодноразово бомбардував аеропорти, які могли перервати поставки іранської зброї, а також вбивав інших офіцерів гвардії. Тим часом, Іран підозрюють у здійсненні безлічі вибухів і обстрілів, спрямованих проти євреїв та ізраїльських інтересів протягом десятиліть.

Але напад на посольство зачепив за живе іранський уряд. “Напад на наше консульство — це як напад на нашу землю”, — заявив Хаменеї 10 квітня.

Це також сталося в момент, сповнений невизначеності для Ірану. З віком Хаменеї влада в країні стає все більш консолідованою.

Прихильники жорсткої лінії контролюють усі важелі влади як у службах безпеки, так і в політичних органах, і не залишилося жодного відносного поміркованого, який колись сприяв укладенню ядерної угоди Ірану зі світовими державами.

Економіка Ірану розвалюється

Це стосується і колишнього президента Хасана Роухані, який очолював ці зусилля. На початку цього року влада заборонила Роухані балотуватися на посаду члена Асамблеї експертів — органу, що складається з 88 священнослужителів, які обиратимуть наступного верховного лідера Ірану.

Внаслідок захоплення влади прихильниками жорсткої лінії явка виборців впала до найнижчого рівня з часів Ісламської революції 1979 року. Їхнє удушення також робить їх єдиною політичною фракцією, яку можна звинуватити в цьому, оскільки громадськість залишається розлюченою економікою Ірану, що розвалюється.

Крах ядерної угоди після того, як колишній президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Америку з неї у 2018 році, призвів до падіння курсу іранської валюти ріал. Зараз ріал коливається біля рекордного мінімуму, на рівні 658 000 за долар — у порівнянні з 32 000 на момент укладення угоди майже десять років тому.

Інакомислення в Ірані

Прокуратура в Тегерані вже розпочала кримінальне розслідування проти газети Jahan-e Sanaat і журналіста за статтю про можливі економічні наслідки нападу Ірану на Ізраїль. Судове інформаційне агентство Mizan описало цю статтю як таку, що “порушує психологічну безпеку суспільства і робить економічну атмосферу в країні неспокійною”.

Його справа з'явилася на тлі повідомлень інших журналістів та активістів про виклики до суду, що передвіщає нові репресії проти будь-яких проявів інакомислення в країні.

Є також ознаки того, що влада, схоже, готується до нового поштовху у виконанні закону про обов'язкове носіння жінками хустки або хіджабу.

“Поліція Тегерана, як і в усіх інших провінціях, почне протистояти всім порушенням закону щодо хіджабу”, — заявив начальник поліції Тегерана бригадний генерал Аббас Алі Мохаммадіан, згідно з напівофіційною інформаційною агенцією ISNA.

Деякі жінки в Тегерані все ще ходять вулицями з непокритим волоссям, що є продовженням протесту після загальнонаціональних демонстрацій 2022 року з приводу смерті Махси Аміні, заарештованої поліцією за те, що вона не носила хіджаб, який їй не подобався. Слідчі Організації Об'єднаних Націй заявляють, що Іран несе відповідальність за смерть Аміні і жорстоко придушив переважно мирні протести в ході багатомісячних репресій проти безпеки, в результаті яких загинуло понад 500 осіб і було затримано понад 22 000.

Новий поштовх до примусового носіння хіджабу може знову розпалити цей гнів, особливо в Тегерані. Тим часом не припиняються чутки про те, що уряд може незабаром підвищити ціни на бензин, які в країні значною мірою субсидуються. Підвищення цін у 2019 році переросло в загальнонаціональні антиурядові протести, під час яких, за повідомленнями, було вбито понад 300 осіб і тисячі заарештовано.

Ця напруженість у поєднанні з жорсткою позицією прихильників жорсткої лінії та віком Хаменеї свідчить про те, що на країну чекають ще більші зміни. І хоча Іран заявив про свою атаку, що “справу можна вважати завершеною” ще до того, як ракети досягли Ізраїлю, це не означає, що не буде подальшої відплати з боку країни.

Відомості про автора: Джон Гамбрелл є директором відділу новин по країнах Перської затоки та Ірану в Associated Press. З моменту приходу в AP у 2006 році він робив репортажі з кожної з країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, Ірану та інших місць по всьому світу.

Нагадаємо, Іран здійснив масовану ракетну та дронову атаку на Ізраїль ввечері 13 квітня. Ворожнеча між Тегераном і Єрусалимом була й раніше, однак цей удар міжнародна спільнота назвала “безпрецедентним”. Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану. Чому стався цей напад та які наслідки атака може мати для України, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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