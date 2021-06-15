Перший штат США вакцинував 80% населення і скасував усі COVID-обмеження

Це сталося через 15 місяців після того, як у штаті оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Американський штат Вермонт першим у США вакцинував від COVID-19 понад 80% населення, у зв'язку із чим губернатор Філ Скотт скасував всі обмеження, пов'язані з пандемією.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 81,1% повнолітніх жителів Вермонту отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу. Це сталося через 15 місяців після того, як у штаті 13 березня 2020 року оголосили надзвичайну ситуацію.

Також читайте Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у молодих чоловіків – науковці із США

"Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними і довіряє медичній науці", - висловився Скотт.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, зможуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Як повідомлялося, у США показники захворюваності на COVID-19 впали до рівня, який востаннє спостерігали понад 11 місяців тому.

Новини світу: США закуплять 500 мільйонів доз вакцини Pfizer і розподілять їх між сотнею країн

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання