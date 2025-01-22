Перший сніг за 15 років: зимовий шторм паралізував життя у Новому Орлеані (фото)

Синоптики очікують, що у Луїзіані випаде рекордна кількість снігу.
Дороги в Новому Орлеані, штат Луїзіана, стали непрохідними, заняття в школах були скасовані, а багато магазинів залишилися закритими після того, як снігова буря, що почалася у вівторок, 21 січня, фактично паралізувала життя в місті.
Про це повідомляє New York Times.
Синоптики прогнозують, що снігопад триватиме щонайменше добу. Міська влада наполегливо рекомендує мешканцям не залишати свої будинки без нагальної потреби.
"Для Нового Орлеана погода, яка змінює звичний спосіб життя і викликає хаос, не в новинку. Місту вже доводилося стикатися з ураганами, екстремальною спекою та зледеніннями. Але снігу вони бачили не так вже й багато. До ранку вівторка місто прожило без снігу 15 років", — пише NYT.
Після початку снігопаду влада перекрила рух основними автомагістралями та мостами. Синоптики очікують, що у штаті випаде рекордна кількість снігу – понад 10 см. При цьому снігова буря, швидше за все, накриє весь штат, від кордону з Техасом до кордону з Міссісіпі.
За словами метеоролога Джея Граймса, у Луїзіані не було такої снігової бурі з 1960-х років. Він попередив мешканців, що їм, можливо, доведеться посидіти вдома до четверга, щоб перечекати негоду.
Нагадаємо, на думку вчених, 70% населення світу незабаром зіштовхнеться із сильними стихійними явищами. Інтенсивна спека та екстремальні опади, ймовірно, стануть більш поширеними.
Читайте також: