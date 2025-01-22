Перший сніг за 15 років: зимовий шторм паралізував життя у Новому Орлеані (фото)

Дороги в Новому Орлеані, штат Луїзіана, стали непрохідними, заняття в школах були скасовані, а багато магазинів залишилися закритими після того, як снігова буря, що почалася у вівторок, 21 січня, фактично паралізувала життя в місті.

Про це повідомляє New York Times.

Новий Орлеан накрив сильний снігопад/Фото: X, DailyLoud

Синоптики прогнозують, що снігопад триватиме щонайменше добу. Міська влада наполегливо рекомендує мешканцям не залишати свої будинки без нагальної потреби.

"Для Нового Орлеана погода, яка змінює звичний спосіб життя і викликає хаос, не в новинку. Місту вже доводилося стикатися з ураганами, екстремальною спекою та зледеніннями. Але снігу вони бачили не так вже й багато. До ранку вівторка місто прожило без снігу 15 років", — пише NYT.

Сніговик на площі Джексона/Фото: X, marcorasi1960

Німецька алея у Новому Орлеані/Фото: X, marcorasi1960

Після початку снігопаду влада перекрила рух основними автомагістралями та мостами. Синоптики очікують, що у штаті випаде рекордна кількість снігу – понад 10 см. При цьому снігова буря, швидше за все, накриє весь штат, від кордону з Техасом до кордону з Міссісіпі.

За словами метеоролога Джея Граймса, у Луїзіані не було такої снігової бурі з 1960-х років. Він попередив мешканців, що їм, можливо, доведеться посидіти вдома до четверга, щоб перечекати негоду.

Музиканти на вулиці святого Петра в Орлеані/Фото: X, marcorasi1960

Нагадаємо, на думку вчених, 70% населення світу незабаром зіштовхнеться із сильними стихійними явищами. Інтенсивна спека та екстремальні опади, ймовірно, стануть більш поширеними.

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