Перший святий міленіал: Папа канонізував 15-річного підлітка, що помер 2006 року

Народжений у Лондоні підліток Карло Акутіс, який помер від лейкемії у віці 15 років, стане першим святим Католицької церкви у ІІІ тисячолітті.

Про це пишуть The Guardian і ВВС-Україна.

ЗМІ називають підлітка "покровителем Інтернету" та "інфлюенсером Бога". Це перший представник покоління мілленіалів, зарахований до лику святих римо-католицької церкви.

Біографія Карло Акутіса

Карло Акутіс народився в Лондоні в 1991 році в родині італійців, які виїхали з Мілану в пошуках роботи. Коли сім'я повернулася до Мілану, в 12-річному віці він став брати активну участь у церковному житті.

Матір підлітка розповіла газеті Corriere della Sera, що з трьох років її син просив відвідувати церкву, і жертвував свої кишенькові гроші бідним людям у місті. За ї словами, хлопчик, коли підріс, віддавав усі кишенькові гроші бідним людям, у школі підтримував тих, кого ображали, однокласників, батьки яких переживали розлучення, розвозив їжу для бездомних.

Підліток розробляв вебсайти для своєї парафії та школи. Також він запустив сайт, покликаний документувати кожне повідомлене диво. Хлопець займався благодійністю – завжди старався допомагати бідним, працював волонтером у їдальні для нуждених. За словами ровесників, був звичайним підлітком – товариським, грав на саксофоні, приймав участь у молодіжному ораторії.

Акутіс помер у 2006 році у 15-річному віці від лейкемії.

Канонізація

Хлопця зараховували до лику блаженних (перший крок до святості) в 2020 році. Тоді йому приписали перше диво – нібито зцілення бразильської дитини від вродженої хвороби "після контакту з однією з футболок Акутіса".

Спеціальний підрозділ католицької церкви з вивчення чудес, який називається Медична рада Конгрегації у справах святих, тепер розслідує заяви про те, що жінка з Коста-Ріки чудесним чином одужала після аварії на велосипеді у Флоренції у 2022 році. Повідомляється, що 21-річній Валерії Вальверде зробили термінову операцію, і її родині повідомили, що вона перебуває в критичному стані.

Через шість днів її мати пішла молитися за одужання доньки до могили Акутіса. РКЦ стверджує, що в той же день Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів і відновила можливість користуватися верхніми кінцівками і говорити. Її виписали з реанімації через 10 днів.

Зауважимо, що останньою датою народження з-поміж канонізованих Папою Франциском 912 осіб був 1926 рік. Карло Акутіс стане першим святим Католицької церкви у ІІІ тисячолітті і першим святим міленіалом (покоління, народжене на початку 1980-х - кінці 1990-х років).

Раніше Папа Франциск закликав народжувати більше і розкритикував контрацептиви.

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