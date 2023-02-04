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Перший танк Leopard 2 вирушив до України літаком із Канади: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Перший танк Leopard 2 вирушив до України літаком із Канади: фото

Фото: Facebook / Anita Anand

Міністерка оборони Канади опублікувала фото із відправленням бойової машини для ЗСУ.

У суботу, 4 лютого, з канадського міста Галіфакс вилетів вантажний літак, який доставить до України перший танк Leopard 2. Загалом Канада пообіцяла відправити для ЗСУ чотири таких бойових машини.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, опублікувавши відповідні фото.

"Канада підтримує Україну, і ми продовжимо забезпечувати ЗСУ технікою, необхідною для перемоги", – заявила Ананд.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2A4, інструкторів, запасні частини та боєприпаси. Водночас глава Міноборони Канади залишила відкритою можливість надсилання більшої кількості Leopard 2 у майбутньому.

Нагадаємо, ЗСУ можуть отримати із промислових складів Німеччини до 160 основних бойових танків Leopard 1. Німецькі виробники готові відремонтувати значну частину наявних у них бойових машин.

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Перегляди
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