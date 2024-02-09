Перший турок, який досяг космосу, повернувся на Землю: фото

Колишній пілот винищувача та капітан турецьких авіаліній став першою людиною зі своєї країни, яка здійснила політ у космос.

У п’ятницю, 9 лютого, астронавти з Туреччини, Італії та Швеції повернулися на Землю, завершивши приватну 18-денну місію на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє АВС News.

Трійцю супроводжував астронавт NASA у відставці Майкл Лопес-Алегрія, який зараз працює в Axiom Space - х’юстонській компанії, яка організувала цей чартерний рейс. Екіпаж повернувся в капсулі SpaceX, яка успішно здійснила посадку на парашуті в Атлантику біля узбережжя Флориди.

Туреччина відсвяткувала успішний старт ракети, на борту якої перебував полковник Альпер Гезераві, з мису Канаверал минулого місяця. Колишній пілот винищувача та капітан турецьких авіаліній став першою людиною зі своєї країни, яка здійснила політ у космос.

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Разом із ним космічну подорож здійснили полковник ВПС Італії Вальтер Вілладей, який раніше літав на борту космічного корабля Virgin Galactic, і швед Маркус Вандт, колишній пілот-винищувач, обраний Європейським космічним агентством резервним астронавтом у 2022 році.

Туреччина, Італія та Швеція фінансували місію, заплативши приблизно 55 мільйонів доларів кожна. Це була третя приватна місія Axiom на космічну станцію, четверта планується пізніше цього року.

Спочатку планувалося, що місія триватиме два тижні, але повернення на Землю було відкладено на кілька днів через погодні умови.

Екіпаж здійснив 30 експериментів на борту МКС, спеціально для того, щоб краще зрозуміти вплив мікрогравітації на організм людини. Також астронавти спілкувалися зі школярами та офіційними особами своїх країн.

Що відомо про Axiom Space

Axiom Space була заснована в 2016 році Майклом Суффредіні, колишнім керівником програми NASA ISS, і підприємцем Камом Гаффаріаном. Крім організації приватних місій на МКС, компанія розробляє костюми для майбутніх місячних місій NASA.

Axiom Space також планує побудувати першу комерційну космічну станцію, яка спочатку буде прикріплена до МКС.

Нагадаємо, нещодавно перша українка, тепер проживає у Сполучених Штатах Америки, здійснила комерційний політ у космос.

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