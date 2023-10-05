Перший у світі конкурс краси без макіяжу: хто переміг (фото)

Конкурсанткам було заборонено користуватися навіть блиском для губ.

У Великій Британії відбувся перший у світі конкурс краси без макіяжу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Міс Лондон-2023 стала 26-річна Наташа Бересфорд.

Одягнена у білу мереживну сукню, медсестра-стоматологиня минулого тижня випередила 18 інших жінок у боротьбі за заповітний титул і цього року вийде на боротьбу за корону Міс Англія.

Замість того, щоб захоплюватися яскравими тінями для повік, контурними вилицями чи ефектними помадами, судді зосередилися "на заняттях та навчанні конкурсантів", а також на їхній "природній красі" та "етичних цінностях".

Перший у світі конкурс краси без макіяжу / Фото: @GEMxFoto / SWNS

Бересфорд із Шеффілда переїхала до Лондона два роки тому, щоб працювати у Королівській лондонській стоматологічній лікарні у відділенні проєкту "Зубна фея", яке лікує маленьких дітей під загальним наркозом від болю.

Минулого року вона поїхала до Уганди, щоб стати волонтеркою у благодійній організації Dentaid, яка надає стоматологічну допомогу бездомним, жертвам жорстокого поводження, біженцям та іншим громадам, що потребують.

На той момент вона надала допомогу більш ніж 1300 пацієнтам.

Наташа Бересфорд / Фото: Lauren Cremer, FabUK / SWNS

Наразі Бересфорд працює у приватній практиці та на додаток до своєї волонтерської роботи планує займатися рентгеном зубів та навчанням гігієні порожнини рота.

"Я вважаю свою роботу дуже корисною: упродовж багатьох років я працювала в Національній системі охорони здоров'я, у стоматологічних клініках приватної та невідкладної допомоги", — сказала вона.

Друге місце у конкурсі посіла студентка інженерного факультету, 23-річна Афрозе Амін.

Афрозе Амін / Фото: Lauren Cremer, FabUK / SWNS

У трійці найкрасивіших також опинилася помічниця бухгалтера та модель Темі Адеємі, якій 26 років.

Темі Адеємі / Фото: Lauren Cremer, FabUK / SWNS

Тим часом, 17-річна студентка косметології Атланта Річардс виграла благодійну акцію "Краса з метою", зібравши понад 2000 доларів на благодійну організацію із запобігання самогубствам.

Нагадаємо, блогер-мільйонник переніс операцію з подовження ніг. Він виріс зі 177 см до 183 см.

Читайте також: