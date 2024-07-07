Перший український корвет "Іван Мазепа": які бойові завдання він зможе виконувати (відео)

Наразі екіпаж вже проходить навчання, але цей процес дуже тривалий.

В Туреччині закінчується будівництво першого українського корвета “Іван Мазепа”. Він має стати в стрій вже цього року. Судно зможе займатися охороною водного району та боротися з надводними кораблями.

Про це “Суспільному” розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

“Це бойова одиниця, яка може виконувати різноманітні завдання — це охорона водного району, прибережних вод, боротьба з надводними кораблями, розвідка, прикриття ППО. Його було дещо модернізовано під час вже безпосередньо будівництва — з урахуванням реалій сьогодення і бойового досвіду, який ми вже маємо. Тому було внесено деякі конструктивні зміни в цей корвет”, - розповів Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що наразі екіпаж вже проходить навчання, але цей процес дуже тривалий.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Туреччини пропонують створити "мирну платформу", щоб закінчити війну в Україні.

В Туреччині закінчують будувати перший український корвет

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