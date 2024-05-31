Перший в історії: шокувальні деталі справи американського злочинця Трампа

У четвер, 30 травня, президент США Дональд Трамп став першим американським експрезидентом, який був офіційно засуджений за тяжкі кримінальні злочини.

Колишнього президента США Дональда Трампа звинуватили в підробці документів з метою приховати гроші, виплачені за мовчання порнозірці Стормі Деніелс під час передвиборчої кампанії 2016 року. Присяжні визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення.

Bild пише про те, які наслідки це рішення має для Трампа і його нинішньої президентської кампанії.

Чи посадять Трампа до в'язниці?

Поки що точно ні. Остаточний вирок буде винесено 11 липня. Теоретично можливе тюремне ув'язнення строком до чотирьох років. Інші опції — штраф, громадські роботи або домашній арешт. Утім, експерти вважають, що набагато ймовірніший варіант — умовне покарання.

Скільки триватиме процес?

Щонайменше до 11 липня Трамп перебуватиме на волі. Ба більше, адвокати Трампа вже заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. Це означає, що процес затягнеться ще на місяці. Чи буде винесено остаточне рішення до дати виборів у США, поки що неясно.

Чи може Трамп стати президентом?

Так, тому що Конституція США від початку передбачає тільки три вимоги до кандидатів. Вони мають бути громадянами США за народженням, бути не молодшими за 35 років і прожити у США щонайменше 14 років. Крім того, експерти вже обговорюють, чи може Трамп помилувати себе як президент. Одні американські конституційні юристи вважають, що самопомилування прямо не виключено формулюванням другої статті Конституції, інші з цим не згодні.

Що буде з Трампом, якщо він потрапить до в'язниці?

Як пише The New York Times, навіть у в'язниці з Трампом, найімовірніше, перебуватимуть його охоронці. Як колишній очільник Білого дому, він має на це довічне право. При цьому в разі призначення тюремного терміну Трамп, найімовірніше, відбуватиме його на самоті.

Нагадаємо, суд присяжних Мангеттена визнав колишнього американського президента Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо “чорної бухгалтерії” в Нью-Йорку.

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