Перший в Європі: Люксембург легалізує вирощування і споживання канабісу

Перший в Європі: Люксембург легалізує вирощування і споживання канабісу

Насіння канабісу можна буде купувати в магазинах, імпортувати або купувати в Інтернеті.

Люксембург першим у Європі легалізував і вирощування, і споживання канабісу. Уряд країни дозволив вирощувати до чотирьох кущів канабісу на родину.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно із законодавством, люди віком від 18 років зможуть законно вирощувати канабіс для особистого користування. Також дозволяється продавати насіння рослини без будь-яких обмежень щодо кількості або рівня тетрагідроканабінолу (ТГК). Так, насіння можна буде купувати в магазинах, імпортувати або купувати в Інтернеті.

В уряді підкреслюють, що торгувати продуктами канабісу, окрім насіння, в громадських місцях в країні залишається забороною. Також не можна буде споживати та транспортувати канабіс або продукт з канабісу.

"Після пом’якшення законодавства споживання та перевезення до 3 грамів більше не вважатиметься кримінальним злочином, а кваліфікуватиметься як проступок", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

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