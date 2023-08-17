Перший візит після резонансного вбивства журналіста: принца Саудівської Аравії запросили до Великої Британії

Міжнародній репутації принца було завдано серйозної шкоди у 2018 році.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман отримав запрошення відвідати Велику Британію, повідомило джерело в уряді.

Про це пише BBC.

Це може бути перший візит після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у 2018 році.

Про запрошення вперше повідомили газети Financial Times і Times.

Вбивство Хашоггі, критика уряду Саудівської Аравії, тоді було засуджене Заходом. Британські міністри заявили, що воно було здійснене з “жахливою жорстокістю”, і пізніше наклали санкції на 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства.

Американські спецслужби дійшли висновку, що принц, ймовірно, санкціонував вбивство, незважаючи на те, що він заперечував будь-яку причетність до нього.

Журналіст Джамаль Хашоггі / Associated Press

BBC повідомили, що саудівці вже планували візит щонайменше місяць тому. Він, найімовірніше, відбудеться в жовтні, хоча в щоденнику ще немає дати.

Запрошення було розкритиковане ліберальними демократами, які заявили, що воно є сигналом того, що принц “може продовжувати діяти безкарно, а ми і наші союзники нічого з цим не зробимо”.

Прессекретар партії у закордонних справах Лейла Моран заявила: “Не віриться, що Ріші Сунак розгортає килим перед Мухаммедом бін Салманом. Ця людина, яка санкціонувала жорстоке вбивство Джамаля Хашоггі і очолює похмурий список порушень прав людини, не повинна отримувати теплий прийом від уряду Великої Британії”.

Кампанія Amnesty International закликала до нового підходу у відносинах з королівством, “який передбачає набагато більш принципову позицію щодо жахливої ситуації з правами людини в Саудівській Аравії”.

Поллі Траскотт, радниця з питань зовнішньої політики Amnesty International у Великій Британії, сказала: “Не повинно бути й мови про те, що Велика Британія розстелить червону доріжку для Мохаммеда бін Салмана, або про те, що саудівський правитель зможе використати цей візит, щоб реабілітувати себе на світовій арені”.

В останні місяці британські міністри висловили бажання тісніших зв'язків з королівством. Країна відкрила офіс у Лондоні для свого інвестиційного фонду з трильйоном фунтів стерлінгів, щоб диверсифікувати свою економіку від нафти.

Саудівська Аравія також витратила мільярди фунтів через свій Державний інвестиційний фонд на міжнародні спортивні угоди, включаючи поглинання клубу Прем'єр-ліги “Ньюкасл Юнайтед” і переговори про домінуючу частку в професійному гольфі.

Критики описують це як спробу “спортивного відмивання” або відволікання уваги від порушень прав людини в країні.

Раніше цього року, коли він був міністром бізнесу, Грант Шаппс провів переговори з Саудівською Аравією про розширення співпраці в таких галузях, як космос, технології та видобуток критично важливих корисних копалин.

Уряд також вивчає можливість підтримки торговельної угоди з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі нещодавно відвідав Катар, Кувейт і Йорданію.

Тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон зустрівся зі спадковим принцом у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді минулого року в рамках переговорів з лідерами країн Перської затоки про припинення залежності від російських нафти і газу.

Однак він відхилив запрошення на похорон королеви у вересні, на який замість нього поїхав інший високопоставлений член саудівської родини.

Востаннє принц відвідував Велику Британію в березні 2018 року, коли Тереза Мей була прем'єр-міністром, за шість місяців до вбивства Хашоггі. Під час візиту він пообідав з королевою і повечеряв з тодішнім принцом Уельським і герцогом Кембриджським.

Принц, який є фактичним правителем провідного світового експортера нафти, отримав похвалу від західних лідерів за нагляд за деякими реформами в консервативному королівстві Перської затоки, в тому числі за скасування заборони жінкам керувати автомобілем.

Однак його міжнародній репутації було завдано серйозної шкоди вбивством Хашоггі.

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