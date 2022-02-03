Першою у ЄС: Франція починає лікувати COVID-19 пігулками

Перші 10 тисяч доз Паксловіду в аптеках Франції з'являться цієї п'ятниці.

У Франції цього тижня – вперше у ЄС – почнуть лікувати коронавірус таблетками Паксловід від Pfizer. Це перший у ЄС препарат, який схвалено для лікування респіраторних вірусних захворювань.

Про це повідомляє Associated Press у четвер, 3 лютого.

Зазначається, що перші 10 тисяч доз Паксловіду в аптеках Франції з'являться цієї п'ятниці.

За рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), ліки призначатимуть дорослим із симптомами, коли пацієнтам не потрібне дихання киснем і в них немає ризику ускладнення.

Минулого тижня EMA схвалила використання Паксловіду у ЄС. Це сталося після того, як у грудні препарат було схвалено у США та Великій Британії.

Найближчим часом має бути схвалено подібну противірусну пігулку від компанії Merck. Виробники обох препаратів запевняють, що їхні лікарські засоби будуть ефективними проти штаму Омікрон.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19 в суботу, 5 лютого. А до регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесивір".

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