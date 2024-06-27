Першу ілюстрацію книги про Гаррі Поттера продано на аукціоні за нечувану суму.

Актору ілюстрації Томасу Тейлору було лише 23 роки, коли 1997 року він вперше візуалізував головного героя культових книг Джоан Роулінг.

Оригінал акварельної ілюстрації став найціннішим предметом, пов'язаним зі світом Гаррі Поттера, який колись був проданий. Аукціонний будинок Sotheby's повідомив, що картину було продано в США за 1,9 млн доларів.

Про це пише BBC.

Обкладинку першого видання книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь", з якої почалася серія про пригоди хлопчика-чарівника, продали більш ніж утричі дорожче за очікувану ціну.

Вперше оригінал ілюстрації було продано на аукціоні у 2001 році, ще до завершення серії книг. Тоді його ціна становила 108 000 доларів США.

"Це справді перша візуалізація Гаррі та його чарівного світу", — сказала представник аукціонного будинку Sotheby's Каліка Сендс.

Очікувалося, що витвір мистецтва буде продано за суму від 400 000 до 600 000 доларів, що, за словами Sotheby's, було найвищою передпродажною оцінкою для витвору мистецтва, пов'язаного з Гаррі Поттером.

Відомо, що чотири потенційні покупці торгувалися майже 10 хвилин. Новий власник акварелі, який зрештою виклав за картину нечувані гроші, побажав залишитися анонімним.

На оригіналу watercolor ilustration Thomas Taylor для закриття "Harry Potter і Philosopher's Stone" з'явився для стегування $1.9 мільйона на Sotheby's на 26 червня, над трьома днями для-auction guide price. pic.twitter.com/7eYNtJ6xks — ABC News (@ABC) June 27, 2024

Автору ілюстрації, художнику Томасу Тейлору, в 1997 році було всього 23 роки, коли він створив культовий образ Гаррі Поттера, який стояв перед Хогвардс-експресом — чарівним потягом, який мав відвезти хлопчика зі шрамом-блискавкою на чолі до школи чарівників.

На своєму сайті Тейлор розповів, що на створення акварелі йому знадобилося всього два дні і це було його перше професійне замовлення. На той час Тейлор працював у магазині дитячих книг у Кембриджі та надсилав своє портфоліо всім видавцям, які друкували дитячі книги.

Видавець Bloomsbury вибрав саме цього молодика без досвіду, щоб він створив обкладинку для історії нікому тоді невідомої письменниці. Так Тейлор став одним із перших, хто прочитав рукопис першої книги про Гаррі Поттера, яка потім розійшлася мільйонними тиражами і стала початком не лише чарівної історії, а й прибуткової франшизи, включно з фільмами та тематичними парками розваг.

Величезна різниця в аукціонній ціні між 2001 роком, коли було опубліковано лише чотири із семи книг серії, і 2024 роком показує, наскільки популярним став твір Джоан Роулінг.

"За минулі десятиліття було незвичайно бачити не лише завершення історії Гаррі, а й те, як злетіла франшиза про Гаррі Поттера, і за цей час нові покоління стали шанувальниками Гаррі та його пригод", — зазначила Каліка Сендс.

Нагадаємо, на аукціон виставили одну із найстаріших книг у світі. Цей рідкісний рукопис здійснив революцію у вивченні християнства.

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