Першу користувачку "капсули самогубця" знайшли мертвою у лісі зі "слідами задушення"

У швейцарському лісі знайшли першу користувачку "капсули самогубця" Sarco зі "слідами задушення".

Про це пише Daily Star.

64-річна американка померла всередині футуристичної капсули, розташованої в лісовому масиві Мерісхаузена, Швейцарія, 23 вересня. Вона активувала пристрій, який наповнив камеру газом азоту, що призвело до смертельного випадку гіпоксії після натискання кнопки зсередини. Однак справа набула темного забарвлення, оскільки влада розслідує можливість зловмисного втручання.

Головний прокурор Пітер Стічер висловив у суді побоювання, що жінку могли вбити. Судово-медична експертиза виявила у американки травми на шиї, про що Стічеру повідомив судовий лікар невдовзі після інциденту.

Після інциденту був затриманий доктор Флоріан Віллет, голова операційної компанії Sarco The Last Resort, разом з іншими особами. Нідерландське джерело новин de Volkskrant повідомило, що доктор Віллет залишається під вартою. Кажуть, що він був єдиною людиною, яка перебувала з матір'ю двох дітей під час її смерті.

Повідомляється, що померла страждала на остеомієліт основи черепа. Інформатор повідомив швейцарським ЗМІ, що цей стан може імітувати появу слідів удушення через інфекцію кісткового мозку.

Видання MailOnline повідомило, що жінка шукала смерті більш ніж два роки після діагнозу "дуже серйозної хвороби, яка супроводжується сильним болем".

За даними The Last Resort, її можливості лікування остеомієліту були обмежені через розлад імунної системи.

Винахідник суперечливої "капсули самогубця" зізнався, що жінка увійшла в пристрій і "майже одразу натиснула кнопку", щоб покінчити з життям серед спокою навколишнього лісу, де вона могла спостерігати за деревами і небом в останні хвилини свого життя.

Доктор Філіп Нічке, який розробив концепцію жахливої машини, описав журналістам цю похмуру сцену: "Це мало саме такий вигляд, як ми очікували. Я думаю, що вона знепритомніла протягом двох хвилин і померла через п'ять хвилин. Ми бачили раптові, невеликі скорочення і рухи м'язів на її руках, але, ймовірно, на той час вона вже була непритомна".

Виявлення її бездиханного тіла спричинило втручання поліції, що призвело до декількох арештів у безтурботному лісі.

Серед тих, кого взяли під варту, були доктор Віллет, пара з юридичним досвідом і навіть фотограф з Volkskrant. У своїй заяві минулого місяця, яку висвітлював MailOnline, регіональний прокурор Шаффхаузена Петер Стічер вже виклав закон, зловісно попередивши розробників Sarco про його використання: "Ми попередили їх у письмовій формі, - розповів він. Ми сказали, що якщо вони приїдуть до Шаффхаузена і будуть використовувати Sarco, то зіткнуться з кримінальними наслідками".

Підозри стосувалися звинувачень у сприянні самогубствам і наданні допомоги у вчиненні таких дій. Більшість з них були звільнені до закінчення 48 годин, лише доктор Віллет залишився під вартою.

Платформа The Last Resort відповіла: "Last Resort та Exit International стверджують, що закони не були порушені, і що перше застосування Sarco було законним. Жінка була дієздатною, вона діяла добровільно і сама вчинила дію, яка призвела до її смерті. Не було жодних корисливих мотивів (не стягувалися гонорари, ніхто не отримував особистої вигоди і т.д.). Все це підтверджується доказами. Перед застосуванням Sarco були проведені широкі юридичні консультації протягом декількох років. Ми впевнені, що кримінальне розслідування дійде висновку, що ніхто не винен у скоєнні злочину. Філіп Нічке і Фіона Стюарт письмово повідомили прокуратуру Шаффхаузена, що вони готові бути допитаними в Швейцарії".

Нагадаємо, розкрито останнє повідомлення із семи слів, яке чують люди перед смертю у "капсулі самогубця". Щойно процес почнеться, його не можна буде зупинити.

Читайте також: