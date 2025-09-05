Перший святий міленіал: Папа Римський Лев XIV канонізує 15-річного підлітка

Зображення 15-річного Карло Акутіса, який помер у 2006 році від лейкемії, під час церемонії його беатифікації / © Associated Press

Італійський підліток британського походження, якого прозвали «Божим інфлюенсером» за його зусилля щодо поширення католицької віри в Інтернеті, стане першим святим-міленіалом у неділю на канонізації, яку відвідають тисячі паломників.

Про це передає Daily Mail.

Комп’ютерний геній Карло Акутіс, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років, буде зарахований до лику святих Папою Левом XIV під час урочистої церемонії на площі Святого Петра у Ватикані.

Тіло підлітка, одягненого в джинси та кросівки Nike, лежить у скляній гробниці в Ассізі, яку щороку відвідують сотні тисяч людей.

© Associated Press

Його канонізацію, спочатку заплановану на квітень, але відкладену через смерть Папи Франциска, віряни спостерігатимуть на гігантських екранах.

Акутіс, народжений у Лондоні 1991 року в родині італійки та наполовину англійця, наполовину італійця, мав палку віру, хоча його батьки не були особливо побожними.

Він виріс у північному місті Мілані, де щодня відвідував месу та мав репутацію людини, яка добре ставилася до дітей, яких цькували, та бездомних, приносячи останнім їжу та спальні мішки.

У Мілані він опікувався вебсайтом своєї парафії, а пізніше — вебсайтом академії, що базується у Ватикані.

Акутіс, шанувальник комп’ютерних ігор, самостійно навчився основам програмування та використовував його для документування чудес та інших елементів католицької віри в Інтернеті.

Його мати, сказала, що її син мав «особливі стосунки» з Богом з раннього віку, хоча її сім’я не була релігійною. У віці семи років Акутіс написав: «Мій життєвий план — завжди бути поруч з Ісусом».

Це було зобов’язання, яке він носив із собою все своє життя, поки його не перервав рак крові у 2006 році. Діагноз лейкемії, який Карло поставили у жовтні 2006 року, став жахливим шоком.

Незважаючи на діагноз, Карло заспокоїв батьків: «Я радий померти, бо прожив своє життя, не витрачаючи жодної хвилини на те, що не догодило б Богові».

Карло Акутіс помер 12 жовтня 2006 року.

Ватикан визнав Акутіса таким, що сам здійснив два чудеса після своєї смерті — необхідний крок на шляху до святості. Першим було зцілення бразильської дитини, яка страждала від рідкісної вади розвитку підшлункової залози, другим — одужання студента з Коста-Рики, який отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку. В обох випадках родичі молилися про допомогу до підлітка, якого Папа Франциск беатифікував у 2020 році.

Фото Beato Carlo Acutis

Останнім бажанням лондонського підлітка було бути похованим в Ассізі, домі його покровителя 13-го століття, святого Франциска, який присвятив своє життя турботі про бідних.

Канонізація є результатом тривалого та ретельного процесу, що включає розслідування Ватикану та фахівців, які оцінюють, чи відбулися обов’язкові чудеса.

