Дата публікації
-
Категорія
Світ
Кількість переглядів
- 5575
Час на прочитання
- 3 хв
Перший святий міленіал: Папа Римський Лев XIV канонізує 15-річного підлітка
Італійський підліток Карло Акутіс буде зарахований до лику святих, ставши першим представником покоління міленіалів, удостоєним такої честі.
Італійський підліток британського походження, якого прозвали «Божим інфлюенсером» за його зусилля щодо поширення католицької віри в Інтернеті, стане першим святим-міленіалом у неділю на канонізації, яку відвідають тисячі паломників.
Про це передає Daily Mail.
Комп’ютерний геній Карло Акутіс, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років, буде зарахований до лику святих Папою Левом XIV під час урочистої церемонії на площі Святого Петра у Ватикані.
Тіло підлітка, одягненого в джинси та кросівки Nike, лежить у скляній гробниці в Ассізі, яку щороку відвідують сотні тисяч людей.
Його канонізацію, спочатку заплановану на квітень, але відкладену через смерть Папи Франциска, віряни спостерігатимуть на гігантських екранах.
Акутіс, народжений у Лондоні 1991 року в родині італійки та наполовину англійця, наполовину італійця, мав палку віру, хоча його батьки не були особливо побожними.
Він виріс у північному місті Мілані, де щодня відвідував месу та мав репутацію людини, яка добре ставилася до дітей, яких цькували, та бездомних, приносячи останнім їжу та спальні мішки.
У Мілані він опікувався вебсайтом своєї парафії, а пізніше — вебсайтом академії, що базується у Ватикані.
Акутіс, шанувальник комп’ютерних ігор, самостійно навчився основам програмування та використовував його для документування чудес та інших елементів католицької віри в Інтернеті.
Його мати, сказала, що її син мав «особливі стосунки» з Богом з раннього віку, хоча її сім’я не була релігійною. У віці семи років Акутіс написав: «Мій життєвий план — завжди бути поруч з Ісусом».
Це було зобов’язання, яке він носив із собою все своє життя, поки його не перервав рак крові у 2006 році. Діагноз лейкемії, який Карло поставили у жовтні 2006 року, став жахливим шоком.
Незважаючи на діагноз, Карло заспокоїв батьків: «Я радий померти, бо прожив своє життя, не витрачаючи жодної хвилини на те, що не догодило б Богові».
Карло Акутіс помер 12 жовтня 2006 року.
Ватикан визнав Акутіса таким, що сам здійснив два чудеса після своєї смерті — необхідний крок на шляху до святості. Першим було зцілення бразильської дитини, яка страждала від рідкісної вади розвитку підшлункової залози, другим — одужання студента з Коста-Рики, який отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку. В обох випадках родичі молилися про допомогу до підлітка, якого Папа Франциск беатифікував у 2020 році.
Останнім бажанням лондонського підлітка було бути похованим в Ассізі, домі його покровителя 13-го століття, святого Франциска, який присвятив своє життя турботі про бідних.
Канонізація є результатом тривалого та ретельного процесу, що включає розслідування Ватикану та фахівців, які оцінюють, чи відбулися обов’язкові чудеса.
