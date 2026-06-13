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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Перший удар Ель-Ніньо: в одній із країн Південної півкулі замість зими почалося літо

Несподіване тепло в перуанській столиці стало першим реальним сигналом того, що цього року клімат поводиться інакше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Спека у Перу

Спека у Перу / © Associated Press

Від травня до червень починається зима в Лімі, Перу, що розташована в Південній півкулі, де живе понад 10 млн осіб. Але цього року замість очікуваного похолодання в регіоні знову почалося літо.

Про це пише Washington post.

У Пайті, Перу, на північ від Ліми, температура води піднялася на 7 градусів за Цельсієм вище середнього.

Це пов’язано з тим, що за останні два місяці глибинами Тихого океану пройшла хвиля рекордно високої температури, і тепер вона досягає берегів країни. Ця хвиля пов’язана з Ель-Ніньо, що розвивається, яке, згідно з останніми моделями, може стати найсильнішим за всю історію спостережень.

Прогнози моделей, нещодавно опубліковані Європейським центром середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), знову вказують на більш інтенсивне явище Ель-Ніньо цього року, водночас середній сценарій показує підвищення температури в центральній екваторіальній частині Тихого океану на 3,5 градуса Цельсія до листопада. Це поб’є рекорди, встановлені у 2015 і 1877 роках, і матиме масштабний вплив на глобальний клімат аж до 2027 року.

На міжнародному рівні випадок Перу — ще одне нагадування про глобальний вплив змін клімату. Сильні явища Ель-Ніньо можуть взаємодіяти з тривалою тенденцією потепління, спричиненою антропогенними викидами парникових газів, роблячи екстремальні події більш вірогідними і важчими унаслідок наслідків.

У яких регіонах буде надзвичайна спека

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), цьогоріч варто очікувати підвищення температури вище за норму майже у всіх частинах земної кулі. Найсильніші ознаки спеки прогнозуються на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, Карибському басейні, Європі, Північній Африці та більшій частині Азії.

У північних частинах Азії та Південній півкулі також очікуються тепліші умови, ніж зазвичай. При цьому найсильніше потепління, ймовірно, відбудеться в північній частині Південної Америки, тоді як у Південній Африці прогнозуються повсюдні температури вищі за норму. Тропічні регіони по всьому світу також, за прогнозами, будуть спекотнішими, ніж зазвичай.

Ель-Ніньйо 2026 року

Ель-Ніньйо — Південне коливання існує вже тисячі років. Однак спостереження вказують на те, що цього року спостерігається один із найсильніших Ель-Ніньйо за всю історію спостережень. За словами кліматологів, від кінця квітня до середини травня температура поверхні моря в центрально-східній екваторіальній частині Тихого океану підвищилася на неймовірні 6°C.

Експерти зазначають, що сила цього кліматичного явища має величезне значення — незалежно від того, чи класифікується воно як слабке, помірне, сильне або дуже сильне. Простими словами, навіть помірне Ель-Ніньйо підвищує ймовірність деяких екстремальних погодних і кліматичних явищ.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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