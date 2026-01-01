- Дата публікації
Перший удар у новому році: невідомі дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ
У ніч на 1 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод — на території підприємства спостерігається пожежа.
За повідомленнями моніторингових каналів, у ніч проти 1 січня невідомі безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарський край. У районі об’єкта зафіксовано займання, над територією підприємства підіймається дим.
Офіційна влада РФ наразі не оприлюднила детальної інформації щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків атаки. Дані про постраждалих уточнюються.
Це може бути перша атака на об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури Росії від початку нового року. Інформація базується на повідомленнях моніторингових каналів та потребує офіційного підтвердження.
Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.