Перший в історії Папа зі США: як Трамп відреагував на обрання співвітчизника

Трамп назвав обрання першого американського Папи Римського «великою честю»

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Президент США Дональд Трамп прокоментував обрання колегією кардиналів першого американського Папи, кардинала Роберта Френсіса Превоста — Лева XIV, з Чикаго, назвавши цю новину «великою честю» для Сполучених Штатів.

Про це глава Білого дому написав на своїй платформі Truth Social.

«Вітаю кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було призначено Папою», — сказав він.

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«Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке захоплення і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже важливий момент», — додав президент США.

Нагадаємо, що сьогодні новим Папою Римським стан кардинал зі США Роберт Превост, який взяв собі ім’я Лев XIV.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Роберт Прево зі США! ВСЕ, ЩО ВІДОМО ПРО НОВООБРАНОГО ПАПУ РИМСЬКОГО

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