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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Перший в історії Папа зі США: як Трамп відреагував на обрання співвітчизника

Трамп привіта першого в історії Папу Римського, який родом зі США.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп назвав обрання першого американського Папи Римського "великою честю"

Трамп назвав обрання першого американського Папи Римського «великою честю»

Президент США Дональд Трамп прокоментував обрання колегією кардиналів першого американського Папи, кардинала Роберта Френсіса Превоста — Лева XIV, з Чикаго, назвавши цю новину «великою честю» для Сполучених Штатів.

Про це глава Білого дому написав на своїй платформі Truth Social.

«Вітаю кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було призначено Папою», — сказав він.

«Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке захоплення і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже важливий момент», — додав президент США.

Нагадаємо, що сьогодні новим Папою Римським стан кардинал зі США Роберт Превост, який взяв собі ім’я Лев XIV.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Роберт Прево зі США! ВСЕ, ЩО ВІДОМО ПРО НОВООБРАНОГО ПАПУ РИМСЬКОГО

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