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Перший в історії Папа зі США: як Трамп відреагував на обрання співвітчизника
Трамп привіта першого в історії Папу Римського, який родом зі США.
Президент США Дональд Трамп прокоментував обрання колегією кардиналів першого американського Папи, кардинала Роберта Френсіса Превоста — Лева XIV, з Чикаго, назвавши цю новину «великою честю» для Сполучених Штатів.
Про це глава Білого дому написав на своїй платформі Truth Social.
«Вітаю кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було призначено Папою», — сказав він.
«Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке захоплення і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже важливий момент», — додав президент США.
Нагадаємо, що сьогодні новим Папою Римським стан кардинал зі США Роберт Превост, який взяв собі ім’я Лев XIV.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Роберт Прево зі США! ВСЕ, ЩО ВІДОМО ПРО НОВООБРАНОГО ПАПУ РИМСЬКОГО