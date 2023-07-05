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Персонал Білого дому евакуювали через порошок, схожий на кокаїн

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Персонал Білого дому евакуювали через порошок, схожий на кокаїн

Білий дім евакуювали через порошок, схожий на кокаїн / Фото: Associated Press

Незвичайну знахідку в адміністративній будівлі виявили, коли Байдена в ньому не було.

У Білому домі оголосили евакуацію через те, що служба безпеки виявила в приміщенні білий порошок. Попередньо, правоохоронці встановили, що це був кокаїн. 

Про це інформує агенція Associated Press із посиланням на посадовців. 

"Білий дім був ненадовго евакуйований у неділю ввечері, поки президент Джо Байден був у Кемп-Девіді. Секретна служба виявила підозрілий порошок у зоні загального користування Західного крила. Попередній тест показав, що речовина була кокаїном, кажуть правоохоронці", - йдеться в повідомленні. 

Працівники Секретної служби традиційно робили обхід у адміністративній будівлі та знайшли порошок у зоні, яка доступна для туристів. Близько 20:45 за місцевим часом людей евакуювали. До Білого дому викликали екстрені служби. Будівлю незабаром знову відкрили, а порошок надіслали на додаткове тестування. 

Раніше ми повідомляли, що киянин вигадав хитру схему переховування кокаїну. Поліцейські під час поверхневого огляду у нього виявили яблука, запаяні у поліетиленову герметичну плівку, а всередині фруктів знайшли наркотик. 

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Дата публікації
Перегляди
66
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