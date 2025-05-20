Перспективи військової допомоги Україні: Рубіо сказав, як довго триватимуть постачання зброї

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Постачання американської зброї до України не припинені, але наразі йдеться лише про військову допомогу, що була погоджена за президентства Джо Байдена. Після зміни адміністрації Білого дому рішення щодо нових пакетів допомоги не ухвалювалися, але США обговорюють із союзниками по НАТО можливість виділення Україні додаткових систем ППО.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на засіданні сенатського комітету в закордонних справах у вівторок, 20 травня.

«Вона [військова допомога Україні — ред.] триває. Була пауза на один тиждень, але все відновлено», — заявив Рубіо.

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Водночас він уточнив, що йдеться не лише про обмін розвідданими, а й про постачання зброї американського виробництва.

«Вони [українці — ред.] продовжують отримувати зброю», — наголосив держсекретар.

Коли сенатори запитали Рубіо, чи готова адміністрація президента США Дональда Трампа продовжити надавати військову допомогу Україні, він відповів, що не впливає на подібні рішення. Водночас держсекретар зазначив, що уряд дотримується зобов’язань, які взяла на себе попередня адміністрація щодо постачань зброї Україні, але рішень щодо нової допомоги наразі немає.

За словами Рубіо, Київ попросив про додаткові ЗРК Patriot для посилення своєї системи протиповітряної оборони, але США вже не мають таких запасів. Втім, необхідні комплекси ППО є у партнерів по НАТО, тому Білий дім зараз намагається домовитися з союзниками про передавання їх Україні.

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Нагадаємо, в березні 2025 року Білий дім тимчасово припинив усі військові постачання до України. Це стосувалося і зброї в дорозі, і тих запасів, які готували до відправлення. Тепер постачання відновлені, проте за новими умовами.