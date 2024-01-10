Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні з Еквадором через збройні заворушення

Сили країни вирушили до міста Тумбес для координації охорони кордонів.
Через збройне протистояння, яке охопило Еквадор, Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні із сусідньою країною.
Про це повідомив прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола на сторінці у X.
"Поліція Перу посилює заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною. На всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан", - йдеться у його повідомленні.
Він зазначив, що сили країни вирушили до міста Тумбес для координації охорони кордонів.
Нагадаємо, у Перу відбуваються збройні протистояння між бандитами та владою. Повстанці розстрілюють поліцейських та мирних людей просто на вулицях міста або беруть їх у заручники. Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні, наказавши силам безпеки «нейтралізувати» кілька злочинних угруповань.
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