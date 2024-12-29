Перуанські шамани зробили передбачення про Трампа, Путіна і Третю світову війну: відео

Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів.
Перуанські шамани передбачили дивний альянс у 2025 році між обраним президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, який не сподобається Китаю і потенційно спровокує Третю світову війну.
Про це повідомляє видання The Independent.
Традиційно перед новим роком дюжина шаманів з різних частин Перу зібралися на пагорбі Сан-Крістобаль у Лімі, щоб зробити свої прогнози на рік і помолитися за мир і злагоду.
Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів, серед яких — обраний президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Окрім загрози Третьої світової війни, під час щорічного ритуалу група шаманів також передбачила природні катаклізми в Канаді та Японії.
Також вони порадили носити золоті прикраси, щоб запобігти зрадам у майбутньому році Змії.