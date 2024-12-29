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Перуанські шамани зробили передбачення про Трампа, Путіна і Третю світову війну: відео

Перуанські шамани зробили передбачення про Трампа, Путіна і Третю світову війну: відео

Шамани в Перу зробили передбачення на 2025 рік / Фото: Associated Press

Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів.

Перуанські шамани передбачили дивний альянс у 2025 році між обраним президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, який не сподобається Китаю і потенційно спровокує Третю світову війну.

Про це повідомляє видання The Independent.

Традиційно перед новим роком дюжина шаманів з різних частин Перу зібралися на пагорбі Сан-Крістобаль у Лімі, щоб зробити свої прогнози на рік і помолитися за мир і злагоду.

Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів, серед яких — обраний президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Окрім загрози Третьої світової війни, під час щорічного ритуалу група шаманів також передбачила природні катаклізми в Канаді та Японії. 

Також вони порадили носити золоті прикраси, щоб запобігти зрадам у майбутньому році Змії.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року шамани в Перу під час новорічного ритуалу запитали у духів, коли закінчиться війна між Росією та Україною. 

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