Перуанські шамани зробили передбачення про Трампа, Путіна і Третю світову війну: відео

Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів.

Перуанські шамани передбачили дивний альянс у 2025 році між обраним президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, який не сподобається Китаю і потенційно спровокує Третю світову війну.

Про це повідомляє видання The Independent.

Традиційно перед новим роком дюжина шаманів з різних частин Перу зібралися на пагорбі Сан-Крістобаль у Лімі, щоб зробити свої прогнози на рік і помолитися за мир і злагоду.

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Шамани пускали дим і махали квітами над зображеннях світових лідерів, серед яких — обраний президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Окрім загрози Третьої світової війни, під час щорічного ритуалу група шаманів також передбачила природні катаклізми в Канаді та Японії.

Також вони порадили носити золоті прикраси, щоб запобігти зрадам у майбутньому році Змії.

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