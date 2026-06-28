Перуанцям обіцяли роботу в Росії, а відправили на війну проти України: CNN розкрило схему вербування

Росія вербує іноземців / © Associated Press

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Сотні громадян Перу могли стати жертвами схеми вербування до російської армії. Людям обіцяли високооплачувану роботу кухарями, охоронцями чи водіями в Росії, проте після прибуття вони опинялися на передовій війні проти України.

Про це йдеться у розслідуванні CNN.

Обіцяли кухню, а відправили у окопи

31-річний перуанець повідомив матері, що знайшов вакансію кухаря для російської армії через соцмережі. За його словами, він мав працювати далеко від бойових дій, отримувати високу зарплату і навіть шанс на російське громадянство.

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Однак невдовзі чоловік почав посилати матері відео, на яких він уже був у військовій формі, рив окопи та будував укріплення разом з іншими іноземцями.

Під час рідкісних телефонних дзвінків жінка чула вибухи дронів, хоча син запевняв, що вони лунають далеко.

На початку квітня зв’язок із ним повністю зник. Перед цим він повідомив, що командир нібито «покарав» його за неналежну поведінку.

Такі історії не поодинокі

CNN поспілкувався з сім’ями 12 перуанців, які вже кілька тижнів протестували біля посольства Росії та Міністерства закордонних справ Перу, намагаючись дізнатися про долю своїх близьких.

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Багато завербованих чоловіків походять із малозабезпечених сімей і погоджувалися на пропозиції через фінансові труднощі.

За словами представника МЗС Перу Педро Браво, більшість із них не усвідомлювали, що фактично вирушають на війну.

«У них є обмежені фінансові можливості і гостро потребують грошей. Тому їх значно легше обдурити», — пояснив дипломат.

Обіцяли тисячі доларів

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За словами адвоката Персі Салінаса, який представляє сім’ї завербованих, рекрутери пропонували перуанцям бонус за підписання контракту в розмірі близько 20 тис. доларів, а також зарплату 3-4 тисячі доларів на місяць.

Однак за словами родичів, більшість цих грошей люди так і не отримали.

У Перу розпочали розслідування

Прокуратура Перу вже порушила справу про можливі факти торгівлі людьми.

За даними слідства, правоохоронці розглядають щонайменше 36 заяв, у яких стверджується, що громадяни країни обманом вивозили до Росії під виглядом працевлаштування, а згодом змушували брати участь у війні проти України.

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Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що вже понад 240 разів зверталося до Москви із запитами щодо долі своїх громадян та вимогою повернути їх додому.

«Я хочу тільки повернутися додому»

Один із перуанців, який зараз перебуває на окупованій Росією території України, розповів CNN, що погодився працювати охоронцем у Москві, але після прибуття його змусили підписати російськомовний військовий контракт.

Він повідомив, що його товариш загинув у бою, а сам отримав поранення після атаки безпілотника.

«Я повністю кинутий. В мене немає їжі, немає ліків. Після удару дрона у мене зламана колінна чашка. Все, чого я хочу, — повернутись додому», — сказав чоловік.

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За словами перуанських дипломатів, після підписання військового контракту можливості допомогти таким людям суттєво обмежені, особливо якщо вони вже перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, РФ двічі просила обміняти полонених солдатів КНДР. Йшлося про обмін двох полонених північнокорейців, яких українські військові захопили в полон у Курській області. Іншими полоненими іноземцями, що воювали за РФ, росіяни не цікавляться.

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