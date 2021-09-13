Пес хазяйнував на кухні і увімкнув плиту: наслідки зафіксувала камера спостереження

На місце пригоди сусідам довелося викликати пожежників.

Рятувальникам міста Соколов на заході Чехії довелося ліквідовувати незвичайну пожежу. Її спричинив пес, який шукав їжу на плиті, і ненароком увімкнув кухонний прилад.

Інцидент зафіксувала камера спостереження, встановлена у квартирі.

Відео цієї пригоди опублікували на YouTube-каналі рятувальники Карлововарського краю.

Як видно на опублікованих кадрах, одна з двох собак, які залишилися у квартирі без нагляду господарів, намагалася дістати їжу із кухонної плити.

Ненароком увімкнувши прилад, пес спричинив загоряння пластикового посуду, який тут стояв. Дуже швидко вогонь поширився, а на запах диму зреагували сусіди, які терміново викликали до багатоповерхівки пожежну команду.

На щастя, ліквідувати пожежу вдалося швидко, від вогню не постраждали ні собаки, ні люди, а господар квартири тепер мусить замінити кухонне обладнання і уважніше пильнувати за своїми чотирилапими вихованцями.

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