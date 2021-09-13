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Пес хазяйнував на кухні і увімкнув плиту: наслідки зафіксувала камера спостереження

Пес хазяйнував на кухні і увімкнув плиту: наслідки зафіксувала камера спостереження

Пес хазяйнував на кухні і увімкнув плиту: наслідки зафіксувала камера спостереження

Скріншот відео

На місце пригоди сусідам довелося викликати пожежників.

Рятувальникам міста Соколов на заході Чехії довелося ліквідовувати незвичайну пожежу. Її спричинив пес, який шукав їжу на плиті, і ненароком увімкнув кухонний прилад. 
Інцидент зафіксувала камера спостереження, встановлена у квартирі.

Відео цієї пригоди опублікували на YouTube-каналі рятувальники Карлововарського краю.

Як видно на опублікованих кадрах, одна з двох собак, які залишилися у квартирі без нагляду господарів, намагалася дістати їжу із кухонної плити. 

Ненароком увімкнувши прилад, пес спричинив загоряння пластикового посуду, який тут стояв. Дуже швидко вогонь поширився, а на запах диму зреагували сусіди, які терміново викликали до багатоповерхівки пожежну команду.  

На щастя, ліквідувати пожежу вдалося швидко, від вогню не постраждали ні собаки, ні люди, а господар квартири тепер мусить замінити кухонне обладнання і уважніше пильнувати за своїми чотирилапими вихованцями.   

Нагадаємо, в Умані дворічний собака вигодовує трьох кошенят, котрих біологічна мама покинула на десятий день життя.

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