Пес вистрілив у спину господаря
У США пес вистрелив у спину своєму господарю — чоловік ледве вижив.
У штаті Пенсільванія, США, чоловік отримав серйозне вогнепальне поранення через свого пса.
Про подробиці інциденту пише ABC News.
53-річний постраждалий розповів, що чистив у спальні дробовик. Після цього він поклав зброю на ліжко і сів поруч. Раптом на ліжко стрибнув його пес. Він зачепила дробовик, і той вистрілив. Куля влучила у спину господаря.
Про стрілянину повідомив до поліції його син. Чоловіка терміново доправили до лікарні, де провели операцію. Стан пораненого оцінюється як стабільний.
Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини. Відомо, що в момент стрілянини в будинку перебував син потерпілого, але він був в іншій кімнаті.
«Лапа пса застрягла в спусковому гачку, коли запобіжник був вимкнений, або була якась виробнича несправність», — зазначив капрал Майкл Шун, який займається цією справою.
