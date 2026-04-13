Вибори в Угорщині: Мадяр озвучив свою позицію щодо НАТО

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

Ймовірний майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр закликав піти у відставку президента країни. Разом з ним мають піти й всі «маріонетки».

Про це Мадяр заявив, виступаючи на багатотисячному мітингу своїх прихильників, пряму трансляцію якого можна переглянути на YouTube-каналі політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію мітингу Петера Мадяра.

Реклама

Лідер партії «Тиса» оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики «балансування», яку роками проводив Віктор Орбан.

За словами політика, країна має знову стати передбачуваною. А ще Мадяр прямо заявив про наміри зміцнити обороноздатність у межах НАТО.

«Ми відновимо функціонування інститутів, що забезпечують демократію та її незалежність. Угорщина знову стане сильним союзником у Євросоюзі та НАТО», — наголосив Мадяр.

Політик вже анонсував свій візит до столиці Бельгії. Його мета — розблокувати європейське фінансування, яке було заморожено через Віктора Орбана. Своєю чергою це призвело до стагнації багатьох державних програм, наголосив очільник «Тиси».

Реклама

Ультиматум чинній владі та президенту

Мадяр не збирається чекати на тривалі процедури передачі влади. Він вимагає негайного оновлення всього державного апарату. Під удар потрапив президент країни Тамаш Шуйок, якого Мадяр вважає частиною старої системи Орбана.

«Я закликаю президента республіки попросити мене сформувати уряд, а потім залишити свою посаду. Я закликаю всіх маріонеток зробити те саме», — заявив політик.

Мадяр також заявив, що переконлива перемога на виборах надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

«Угорщина знову стане сильним союзником у Європейському Союзі та НАТО. Місце Угорщини було, є і буде в Європі протягом тисячі років», — заявив Мадяр під час переможної промови у Будапешті.

Реклама

Попередні результати виборів

Нагадаємо, опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром перемагає на виборах в Угорщині та матиме достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті. Про це свідчать результати підрахунку 98,93% голосів.

До парламенту проходять три партії:

«Тиса» на чолі з Петером Мадяром — 69,35%, 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133)

«Фідес» на чолі з Віктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатів

«Наша батьківщина» на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02%, 6 мандатів

62-річний Віктор Орбан, який керував країною 16 років, у зверненні вже визнав поразку: «Результат виборів очевидний і болісний».