Сіярто пригрозив судом Україні за рішення зупинити транзит нафти "Лукойлу"

За його словами, питання енергопостачання є не політичним, а інфраструктурним

Угорська сторона може подати до суду через рішення України припинити транзит нафти російської компанії “Лукойл”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таке рішення загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини.

Про це пише Magyar Nemzet.

За його словами, питання енергопостачання є не політичним, а інфраструктурним. Постачання нафти до Угорщини, на думку Сіярто, неможливо фізично вирішити без постачання з Росії, тому що немає іншого альтернативного маршруту транспортування, іншого трубопроводу, що веде до Угорщини з будь-якого іншого місця, який міг би постачати достатню кількість нафти.

“Таким чином, Угорщина, Словаччина та Чехія були звільнені від санкцій ЄС щодо транспортування нафти. Тож очевидно, що рішення України фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу і одним рішенням ставить під фундаментальну небезпеку постачання нафти двох країн-членів Європейського Союзу”, - сказав Сіярто.

Він також додав, що рішення нашої держави начебто порушує угоду про асоціацію. Сіярто підкреслив, що в такому випадку постраждала держава-член може негайно ініціювати процедуру консультацій, де Єврокомісія зобов’язана представляти країну або країни-члени, і якщо не вдається досягти згоди з Україною, то є можливість створити третейський суд і провести процедуру протягом сорока днів.

“Якщо навіть у цьому випадку рішення не буде, Європейський Союз має право не виконувати зобов’язання в угоді про асоціацію (наприклад, надання звільнення від мита). Наразі справа ще на стадії консультацій”, - зазначив він.

Нагадаємо, що Сіярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини.

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