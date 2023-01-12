Петербуржці розмалювали вікно у синій і жовтий кольори: власник-путініст змусив їх вимити скло (фото)

У російському Санкт-Петербурзі родина розфарбувала вікно в орендованій квартирі у синій та жовтий кольори. Втім, власник житла змусив їх вимити скло, бо на них поскаржився "хтось ініціативний".

Про це повідомляє видання "Бумага".

Малюнок на балконі квартири у Приморському районі з'явився 23 грудня, але 4 січня петербуржців змусили відмити вікно. На людей поскаржилися до поліції.

За словами орендодавця, йому зателефонували силовики і сказали, мовляв, "надійшла заява з приводу демонстрації українського прапора", а тому вимагають прибрати малюнок. Своєю чергою, орендарі кажуть, що власник їм нагруби. "Знали б ми, що ви таких поглядів, чи не здали б вам квартиру, бо ми за (війну)", - передали слова власника петербуржці.

Вони кажуть, що розфарбували вікно кольорами українського прапора, щоб показати незгоду з війною та її наслідками. "З орендодавцями ми більше не спілкувалися. Їхня заява неприємна і недоречна, оскільки ми завжди вчасно платимо, а також завжди чемно і адекватно спілкуємося з ними. Ми навіть спокійно змили малюнок",- розповіли петербуржці.

Нагадаємо, в Москві правоохоронці доставили до відділку п'ятикласницю через аватарку із жовто-синіми квітами, а також прийшли до родини додому з обшуком.

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