Петр Павел дозволив громадянам Чехії воювати на боці України

Деякі громадяни Чехії воюють у ЗСУ навіть без відповідного дозволу свого президента.

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 чеським громадянам воювати на боці України проти російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні прессекретаря глави держави Філіп Платош, передає Český rozhlas.

"Загалом задовольнив президент 60 прохань", - повідомив ЗМІ речник канцелярії глави держави Філіп Платош.

Загалом на аферу навела поступило 181 прохання про дозвіл воювати на боці України. Перед тим, як потрапити на стіл до президента, всі прохання проходять три міністерства, а саме МВС, МЗС та Міноборони.

Закони Чехії дозволяють її громадянам брати участь у бойових діях на території інших країн лише за дозволом президента. Однак, як повідомляється, на стороні України воюють кілька громадян Чехії, яким було відмовлено у відповідному дозволі, тому наразі невідома точна кількість Чехів, які воюють на стороні України.

Нагадаємо, раніше президент Чехії заявив, що перемогу над Росією ціною знищення половини населення України навряд чи можна вважати перемогою.

Крім того, ми раніше інформували, що в МЗС прокоментували заяву президента Чехії щодо окупації території України.

Читайте також: