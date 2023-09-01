"Певні підрозділи підійшли": військовий експерт пояснив, чи є загроза з півночі через навчання ОДКБ

Проте ОДКБ – це доволі ефемерна організація, і в ній основну роль грає Росія. Якщо йдеться про Білорусь, то також головне те, що робить держава-агресорка.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Михайло Самусь.

Серйозної загрози немає

За словами Самуся, якби Росія почала масово перекидати свої війська до Білорусі, тоді це була б реальна загроза. На цю мить певні підрозділи підійшли, але це в розмірі батальйону. Там немає значного нарощування особового складу.

Кілька місяців тому була інформація, що Росія може з Білоруссю провести навчання "Захід 2023". Це традиційне стратегічне навчання, яке відпрацьовує стратегічну операцію на західному або південно-західному напрямку, тобто на Україну, Польщу, країни Балтії.

"Потім його скасували: одна з причин в тому, що немає чим проводити. Всі резерви зараз на фронті, немає, наприклад, 20 тисяч навчених військовослужбовців, які будуть брати участь в навчаннях. Зараз вони розбавили ОДКБшниками, щоби можливо надати ще якийсь такий міжнародний статус. Але знову ми переходимо до того, що вони вимушені будуть проводити мобілізацію", – пояснив військовий експерт.

У росіян немає шансів перейти, наприклад, у 2024-й рік, якщо вони не проведуть мобілізацію. Натомість в України тенденція абсолютна інша.

"У нас будуть F-16, які встановлять трошки іншу ситуацію в повітрі, і для наземних сил буде набагато легше просуватися вперед. Після цього "єдиного дня виборів" вони будуть робити ставку на боржників, яких у них кілька мільйонів", – підсумував Самусь.

Нагадаємо, до Білорусі 18 серпня прибув перший ешелон з Росії для навчань ОДКБ, до якої також входять Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

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