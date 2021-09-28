Pfizer запускає випробування вакцини проти грипу на основі технології, як і від COVID-19

Pfizer запускає випробування вакцини проти грипу на основі технології, як і від COVID-19

Ідея полягає в тому, щоб покращити нинішнє покоління вакцин проти грипу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer 27 вересня заявила, що почала клінічні випробування вакцини проти грипу на основі мРНК-технології - тією ж, що лежить і в основі їхньої вакцини проти COVID-19.

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Про це повідомляє MedicalXpress.

Зазначається, що ідея полягає в тому, щоб покращити сучасне покоління вакцин проти грипу, ефективність яких становить лише 40-60%, що може спричиняти до 650 тисяч смертей на рік.

Згідно із заявою компанії, до раннього етапу досліджень залучать понад 600 американців у віці від 65 до 85 років. Під час цього етапу Pfizer хоче порівняти безпеку та рівень імунної відповіді однократної, подвійної та чотирикратної вакцини мРНК за різних рівнів дозування у порівнянні зі звичайною, ліцензованою вакциною проти чотирьох штамів.

"Пандемія COVID-19 дозволила нам реалізувати величезні наукові можливості технології мРНК. Грип залишається областю, де ми бачимо потребу у вакцинах, що може призвести до підвищення ефективності у будь-який сезон, і ми вважаємо, що мРНК є ідеальною технологією для вирішення цього виклику", - сказала Кетрін Янсен, керівник дослідження вакцин у компанії Pfizer.

У компанії пояснюють, що звичайні сезонні вакцини проти сезонного грипу зазвичай розробляють шляхом вирощування вірусу всередині курячих яєць або клітинах ссавців. Для розробки препаратів отримані віруси інактивують і обробляють. Особливість же технології мРНК полягає в тому, що для неї потрібна тільки генетична послідовність вірусу або його конкретна частина, що забезпечує швидше і гнучкіше виробництво. Людський організм читає генетичний код і виробляє вірусоподібні клітини, які навчають імунну систему готуватися до справжнього вірусу.

Pfizer розпочала роботу над мРНК-вакциною проти грипу у 2018 році разом з німецьким партнером BioNTech, який отримає роялті після затвердження та комерціалізації. У майбутньому Pfizer планує досліджувати технологію мРНК і проти інших респіраторних вірусів, раку та генетичних захворювань.

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