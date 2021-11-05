Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%

У дослідженні взяли участь понад 1200 пацієнтів із COVID-19 з високим ризиком розвитку серйозних захворювань.
Американська фармацевтична компанія Pfizer 5 листопада опублікувала заяву, у якій повідомляється, що її експериментальна таблетка від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.
Про це йдеться на сайті компанії.
Згідно з результатами дослідження, експериментальна таблетка Paxlovid знижує ризик госпіталізації або смерті на 89% відсотків, якщо приймати її протягом трьох днів після появи симптомів.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дані свідчать про те, що лікування на основі таблеток Paxlovid, якщо буде дозволено, може "усунути до дев'яти з десяти госпіталізацій". Однак експерти з інфекційних хвороб попередили, що ці результати є попередніми. Також вони наголосили, що ці таблетки не є заміною вакцини – це, безумовно, найбезпечніший і найефективніший спосіб знизити ризик госпіталізації з COVID-19.
"У дослідженні взяли участь понад 1200 пацієнтів із COVID-19 з високим ризиком розвитку серйозних захворювань, які приймали таблетки Pfizer, мали набагато менше шансів опинитися в лікарні порівняно з людьми, які отримували таблетки плацебо. Жоден з людей, які отримували справжні таблетки, не помер, але 10 людей, які отримували таблетки плацебо, померли", - йдеться в пресрелізі Pfizer.
Зазначамо, Британія першою у світі схвалила застосування перших пігулок для лікування коронавірусної хвороби молнупіравір. Виробництво також американської компанії - Merc. Однак лікування хвороби таблетками від Merck знизило ризик госпіталізації та смерті лише на 50%.
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