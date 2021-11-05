Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%

Pfizer заявила, що її таблетка від COVID-19 запобігає госпіталізації та смерті на 90%

У дослідженні взяли участь понад 1200 пацієнтів із COVID-19 з високим ризиком розвитку серйозних захворювань.

Американська фармацевтична компанія Pfizer 5 листопада опублікувала заяву, у якій повідомляється, що її експериментальна таблетка від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.

Про це йдеться на сайті компанії.

Згідно з результатами дослідження, експериментальна таблетка Paxlovid знижує ризик госпіталізації або смерті на 89% відсотків, якщо приймати її протягом трьох днів після появи симптомів.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що дані свідчать про те, що лікування на основі таблеток Paxlovid , якщо буде дозволено, може "усунути до дев'яти з десяти госпіталізацій". Однак експерти з інфекційних хвороб попередили, що ці результати є попередніми. Також вони наголосили, що ці таблетки не є заміною вакцини – це, безумовно, найбезпечніший і найефективніший спосіб знизити ризик госпіталізації з COVID-19.

"У дослідженні взяли участь понад 1200 пацієнтів із COVID-19 з високим ризиком розвитку серйозних захворювань, які приймали таблетки Pfizer, мали набагато менше шансів опинитися в лікарні порівняно з людьми, які отримували таблетки плацебо. Жоден з людей, які отримували справжні таблетки, не помер, але 10 людей, які отримували таблетки плацебо, померли", - йдеться в пресрелізі Pfizer.

Зазначамо, Британія першою у світі схвалила застосування перших пігулок для лікування коронавірусної хвороби молнупіравір. Виробництво також американської компанії - Merc. Однак лікування хвороби таблетками від Merck знизило ризик госпіталізації та смерті лише на 50%.

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