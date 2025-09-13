П’яна пілотка British Airways влаштувала бійку з поліцією на борту літака: подробиці інциденту

British Airways / © britishairways.com

51-річна пілотеса авіакомпанії British Airways була відсторонена від роботи після того, як її зняли з літака за деструктивну поведінку та ймовірну бійку з поліцією. Інцидент стався 30 травня на рейсі BA1457 з Единбурга до Хітроу, коли жінка, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, спричинила скандал, що змусив капітана перервати зліт.

Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією джерела, пілотеса, яка є досвідченим пілотом Boeing 787, перебувала на борту як пасажир. Вона мала керувати іншим літаком після прибуття до Хітроу.

Джерело стверджує, що жінка поводилася «як дуже п’яна» і була впізнана персоналом авіакомпанії, коли вживала алкоголь. Її поведінка була настільки поганою, що капітана рейсу BA1457 було поінформовано, і він негайно перервав зліт.

«Вона була образливою та неймовірно войовничою до інших пасажирів», — повідомило джерело виданню The Sun. — «Ситуація настільки загострилася, що про це повідомили в кабіну пілотів, і капітан вирішив її висадити».

Поліцію викликали зустріти літак Airbus A319, коли він повернувся на стоянку. Джерело додало: «Вона почала розмахувати руками на офіцерів, коли вони намагалися її заарештувати».

Пілотеса, яка, як стверджується, «пристрасно» чинила опір арешту, була негайно відсторонена від роботи. Рейс тривалістю 57 хвилин з Единбурга до Хітроу був затриманий через цей інцидент.

