П’яні українські залізничники намагалися керувати потягом у Польщі: що їм загрожує

Прикордонна служба Польщі затримала двох українських залізничників, які намагалися керувати вантажним потягом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Інцидент стався в ніч з 11 на 12 серпня на залізничному переході в Дорогуську, де пильність прикордонників запобігла подальшому руху потяга.

Про це пише Прикордонна служба Польщі.

Працівники Прикордонної служби звернули увагу на вантажний потяг, який перетнув кордон, але не заїхав у прикордонну зону, зупинившись на переїзді. Коли офіцери увійшли в локомотив, вони відчули запах алкоголю. Алкотестер підтвердив підозри: у 34-річного машиніста було виявлено майже 2 проміле алкоголю, а у його 31-річного помічника — понад 2 проміле.

Обох чоловіків затримали та доставили до поліції для подальшого розслідування. Їм буде висунуто обвинувачення у керуванні залізничним транспортом у стані алкогольного сп’яніння, що є кримінальним правопорушенням. Крім того, Прикордонна служба заборонила їм в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони терміном на п’ять років. Рішення набуло чинності негайно.

