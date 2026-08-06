П'яний поляк побив двох своїх співвітчизників, бо подумав, що вони українці

У Польщі поляк побив двох співгромадян / © inpoland

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У Гданську нетверезий 37-річний поляк спочатку чіплявся до українця, а коли той пішов геть, напав на батька та сина. Йому не сподобалась їхня вимова, а тому він побив чоловіків, які виявились поляками.

Про це пише польське видання Onet.

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Нетверезий поляк на Volkswagen ганяв по своїй присадибній ділянці. Там він помітив чоловіка і йому не сподобалось, як той на нього подивився. Він намагався чіплятись до нього, проте українець вирішив уникнути конфлікту і пішов геть.

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Згодом він помітив інших чоловіків — батька і сина. Поляку не сподобалось, як вони спілкуються, він на них напав. Чоловік вульгарно лаявся та обзивав своїх співгромадян «бандерівцями».

Агресор зламав старшому чоловіку руку. На місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці затримали нападника, у його крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Йому загрожує 7,5 років позбавлення волі.

Напади на українців у Польщі

У Польщі все частіше стаються напади на українців. Нещодавно у Гдині чоловік вдарив жінку палицею через українську мову. Його особу встановили та затримали.

Також у Польщі після словесної суперечки через музику напали на трьох громадян України — двоє дістали травми голови, а одного з потерпілих доправили до лікарні.

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Також у польському місті Ченстохова пасажирка сервісу таксі Bolt влаштувала скандал через відмову зробити незаплановану зупинку. Жінка накинулася на водія та назвала його «українською шматою».

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